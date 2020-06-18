Пейзажи Шагала: что сохранилось в Витебске? «Можем определить место, где он стоял, благодаря зданиям на заднем плане»

Ноябрь 2017 года. На аукционе Сотби идут ожесточенные торги. Частные коллекционеры и лучшие мировые музеи сражаются за один-единственный лот – картину «Любовники». На столетнем холсте – на первый взгляд – незамысловатый сюжет. Автор изобразил себя в объятиях возлюбленной. Спустя несколько минут, шедевр уйдет с молотка за рекордные 28,5 миллионов долларов. В такую баснословную сумму покупатели оценят работу крупнейшего художника-авангардиста XX века. Его имя – Марк Шагал.

Тамара Карандашева, искусствовед, эксперт комитета Марка Шагала:

Марк Шагал, действительно, явление в искусстве XX века, потому что тот масштаб деятельности в искусстве, который он охватил, освоил, открыл миру, пожалуй, ни один художник XX века этого не сделал.

Марк Шагал раз и навсегда впишет родной Витебск в историю всего мирового искусства. Именно с его легкой руки в 20-ые годы провинциальный город превращается в столицу авангарда. Шагал соберет вокруг себя культовых художников, а их передовые идеи станут отдельным культурным феноменом. Через несколько десятков лет искусствоведы назовут это явление «витебской школой».

Ольга Акуневич, заведующая Витебским художественным музеем:

Феномен «витебской школы», когда Шагал, Малевич, Лисицкий и целая плеяда других художников, конечно, связан с именем Марка Шагала. Он бросил клич, и сюда в город приехали художники. Узкие улочки и деревянные постройки. Со времен Марка Шагала в Витебске осталось не так много. Но даже спустя век, в этих местах читаются образы, запечатленные рукой мастера на знаменитых полотнах.

Виктор Борисенков, фотограф, краевед:

Одна из самых известных картин Марка Шагала – «Синий дом». Само название, которое характерно для Витебска. Мы можем как бы определить то место, где он стоял, благодаря тем зданиям, которые находятся на заднем плане: Ратуша, Костел Святого Антония, Воскресенская церковь. Эта картина сейчас находится во Франции, в музее изящных искусств. Имя Марка Шагала станет в один ряд с великими художниками ХХ века, а его почерк невозможно перепутать ни с чем другим. Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок» Тамара Карандашева:

Привлекает, прежде всего, своей необычностью. Потому что есть полет, люди летают у Шагала от счастья. Это свобода.

Михаил Цыбульский, кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искусства ВГУ им. П. М. Машерова:

Работы витебского периода – такое красивое романтическое ощущение горда. Туристы и многочисленные поклонники таланта Марка Шагала и сегодня стремятся во что бы то ни стало отыскать те самые улочки Витебска, которые вдохновили художника.

Виктор Борисенков изучил «шагаловские места» вдоль и поперек. Виктор Борисенков:

Неудивительно, что к нам, в Витебск приезжают туристы со всего мира, люди, которые интересуются творчеством художника. Чтобы посмотреть на шагаловский Витебск. За моей спиной мы видим пустырь, а когда-то здесь стояла прекраснейшая церковь, которую художник очень много рисовал на своих картинах. И этот храм, который, наверное, больше всего присутствует на картинах мастера. Спасскую церковь мы видим у художника над городом, когда летит художник со своей музой – женой Беллой, мы видим Спасскую церковь.

Звезда Шагала зажжется в июне 1914 года, когда пройдет его первая персональная выставка. Елена Ге, старший научный сотрудник музея Марка Шагала:

Он знакомится уже с теми будущими известными художниками авангардного направления, как Брак, Делоне и другие. И он понимает это искусство, он изучает его. В его работах того периода 10-ых годов можно видеть элементы кубизма, там можно видеть элементы орфизма, фовизма.

Художник опасается, что его взгляды идут вразрез с советскими реалиями. Тем более, что первый тревожный звонок уже прозвенел. Оставаться в городе дальше было небезопасно. Тогда художник еще не знал, что покидает Витебск навсегда. Родной город Марк Шагал будет помнить до конца своих дней.

Виктор Борисенков:

Много ли осталось зданий, которые Шагал рисовал на своих картинах? Вообще-то, очень мало. Но одно из этих зданий – это руины бывшей богадельни Ильинской церкви. Например, картина «Над Витебском», где мы видим летящего еврея в небе, который показывается из Ильинского храма. Такая серия работ, посвященная именно этому ландшафту, этому ракурсу объясняется тем, что Шагал снимал комнату недалеко отсюда. Здесь он написал свою знаменитую картину «День рождения», где он изобразил себя вместе с Беллой.