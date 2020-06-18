Библиотека под открытым небом заработала в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечно открылась библиотека под открытым небом. Ее можно посетить в любой четверг месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Молодечно открылась библиотека под открытым небом. Ее можно посетить в любой четверг месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Таким образом читатели могут не только выбрать интересную книгу, но и сделать оригинальные фотографии в фотозоне или полистать свежие выпуски прессы. Планируется, что уникальный библиотечный зал будет работать до конца лета.
Мария Стаселович, директор Молодечненской центральной районной библиотеки имени М. Богдановича:
Не каждый житель города захочет зайти в библиотеку, а почитать газету, журнал или иную литературу под открытым небом на свежем воздухе – почему бы и нет? Можно познакомиться с периодикой: газеты свежие, журналы. Детская литература будет представлена, также будет художественная литература, познавательная.
Кстати, в библиотеке Молодечно более полумиллиона книг. Посетители могут заранее забронировать любую из них в уличный читальный зал.