Библиотека под открытым небом заработала в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечно открылась библиотека под открытым небом. Ее можно посетить в любой четверг месяца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Таким образом читатели могут не только выбрать интересную книгу, но и сделать оригинальные фотографии в фотозоне или полистать свежие выпуски прессы. Планируется, что уникальный библиотечный зал будет работать до конца лета.

Мария Стаселович, директор Молодечненской центральной районной библиотеки имени М. Богдановича:

Не каждый житель города захочет зайти в библиотеку, а почитать газету, журнал или иную литературу под открытым небом на свежем воздухе – почему бы и нет? Можно познакомиться с периодикой: газеты свежие, журналы. Детская литература будет представлена, также будет художественная литература, познавательная.