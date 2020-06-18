Революция и Шагал: «Хорошо воспринял, даже в комиссары подался». Как художник создал знаменитую картину

Революцию 1917 года Марк Шагал встретил в Петербурге. Эпоха требует новых героев. Руководство молодой Страны Советов делает художнику предложение, от которого трудно отказаться – стать комиссаром по делам искусств в Витебске. Шагал, не задумываясь, соглашается.

Ирина Воронова, директор музея Марка Шагала:

Революцию Марк Шагал воспринял с большим воодушевлением. Потому что, конечно же, была отменена черта оседлости. Все ожидали перемен.

Он даже в своей знаменитой работе «Революция» он, конечно, изображает Ленина вверх ногами, как человека, перевернувшего Россию, перевернувшего историю. Он ходит на собрания, слушает, как читает стихи Маяковский, как пишет, что: «Есенин машет ему рукой».

На собрания художников, когда выкрикивается, что нужно делать дальше. Что нужно выбирать министра культуры в поэзии, министра культуры в искусстве, в театре. И когда говорят об этом, выкрикивают и его имя.