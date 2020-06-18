«Дома болело, приду в церковь – всё у меня перестаёт». Чудеса и каменный крест храма в Приболовичах

Анастасия Макеева, корреспондент:

Колокольный звон в Покровском храме перестал звучать лишь в советские времена, но вот уже два столетия полешуки чтят свою святыню.

Скромные и невероятно теплые. Деревянные церкви Полесья щедро наряжены рушниками и намолены от чистого сердца. Сегодня их сохранились единицы, оттого святыни под надежной защитой государства. Одна из жемчужин в деревне Приболовичи. В 1797 году на месте кладбища возвели часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы. А в 1825 году была пристроена двухъярусная колокольня с шатровым верхом. Так родился православный храм в форме корабля.

Иван Юхневич, местный житель:

Это мой дед сажал эти клены. Это 12 братьев ходили и делали эту церковь, в Тонеже делали. Отец Петр, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы:

Раньше не было обрезных таких брусков, тесом сложили.

Анастасия Макеева:

Правда, что без единого гвоздя построена? Отец Петр:

Сама церковь, по-видимому, да, потому что она была обшита раньше, но та вся обшивка так, как сейчас она есть, сгнила. В лучших нарядах полешуки приходили на воскресные службы, венчались и крестили детей. Жили дружно и с песнями, пока не грянула война. В декабре 1942 года нацисты окружили деревню, устроили на колокольне наблюдательный пункт и стали беспощадно расстреливать мирное население. А 28-го числа согнали местных жителей и детей в магазин, заперли и подпалили. Деревню накрыл плач и крики, но в мгновение они онемели на веки. Людмила Сопот, местная жительница, прихожанка храма Покрова Пресвятой Богородицы:

И вот одной женщине как-то удалось сбежать из этого магазина, выползти. И она босая по снегу отползла, одна она уцелела, а 47 человек сгорели.

Сегодня о жертвах гитлеровцев расскажет этот памятник. Но удивительно другое: на церкви, которая была рядом с горящим магазином, не было обнаружено следов гари и копоти.

Отец Петр:

Тут клен стоял и с той стороны – клен. Так этот клен обгорел, наверное, ради того, чтобы церковь не загорелась. Людмила Сопот:

Эта святыня оборонена самим Богом, и мы ходим в церковь, молимся за тех, кто умер и защитил нас.

После войны святыня воскресла, но в хрущевские времена службы остановили. Более того, Свято-Покровский храм в 60-ые хотели сжечь, но в Приболовичах были начеку. Елена Акулич, местная жительница, прихожанка церкви Покрова Пресвятой Богородицы:

Приехали в деревню пожарные, заправщик пришел и рассказал кое-кому. И где-то часов в 12 или час, парень и девушка залезли через звонницу и уже хотели спалить, но женщины крику наделали, а в клубе были танцы, и вся молодежь прибежала сюда, тут уже милиция подскочила.

Несмотря на все запреты, члены партии крестили здесь тайком своих детей. А в 1988 году храм вновь открыл свои двери, был отремонтирован и расписан, и все благодаря полешукам. Право на жизнь отстаивали и в столице, и Гомеле. И хоть старинные иконы не пощадило время, к Николаю Чудотворцу и Пресвятой Богородице приезжают издалека. В этих вековых деревянных стенах большая благодать.

Удивляются гости и каменному кресту вблизи церкви. Его история покрыта тайной. Есть версия, что он был оброчным, люди поклонялись и просили помощи. Отец Петр:

Когда кладбище было, то каменные кресты стояли. Какая-то женщина-профессор сказала, что какое-то нашествие было тут, может, их воины какие погибли, а у них был обычай каменные кресты ставить.

Что ни говори, а случайности неслучайны. Как и Петр Акулич, который бросил профессию тракториста и стал служить в церкви. Так и невероятная жизнь храма, которому было предначертано остаться свыше. Любовь Акулич, местная жительница, прихожанка церкви Покрова Пресвятой Богородицы:

Слава Богу, что она открыта и нам есть куда выйти. Спасибо, батюшка у нас хороший. Дома болело, приду в церковь – все у меня перестает.