«Паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка». Как в Беларуси отмечают 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича

Новости Беларуси. 90-летие со дня рождения Владимира Короткевича отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь классика 26 ноября открылась выставка «Княжество образов и слов».

Экспозиция содержит письма и книги из личной библиотеки писателя, экслибрисы, издания с автографами автора и его коллег, а также оригиналы иллюстраций к его произведениям. В том числе работы Михаила Басалыги, Василия Шаранговича, Николая Купавы. Многие из экспонатов представлены впервые.

Интересно, что Короткевич, кроме произведений, ставших культурным наследием, оставил после себя более 600 рисунков.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

У межах дадзенай выставы мы паспрабавалі прадставіць Уладзіміра Караткевіча не толькі, нават не столькі як пісьменніка, але, наадварот, як чытача. Паспрабавалі паказаць, як праз чытанні, праз збіранне і чытанне кніг Уладзімір Караткевіч стаў пісьменнікам і наадварот – як будучы пісьменнікам ён збіраў іншыя кнігі. Чые кнігі? Што ён чытаў? Што яго магло натхніць на стварэнне тых ці іншых яго твораў? Таму тут упершыню фактычна мы паспрабавалі прадставіць бібліятэку пісьменніка, яго ўласны кнігазбор, які дагэтуль захоўваецца вельмі беражліва ў кабінеце ў кватэры, дзе ён жыў свае апошнія гады.