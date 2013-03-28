Пасхальные яйца, раскрашенные по канонам XIX века, представлены на выставке писанок в Гродно

Новости Беларуси. Увидеть уникальные пасхальные яйца, раскрашенные по канонам XIX века, можно было 28 марта в Гродно. В канун католической Пасхи здесь открылась выставка писанак. Самые простые, расписанные корой дуба, и уникальные, инкрустированные бисером и драгоценными камнями в разных техниках. Народные умельцы провели для всех желающих мастер-класс.

Елена Чумрай, мастер по росписи пасхальных яиц:

Перед росписью прогреваем шпильку и достаточно быстрыми движениями наносим штрихи.

Мастерица Елена Чумрай о росписи пасхальных яиц знает все, или почти все. Профессионально увлеклась писанками 8 лет назад. Перепробовала все техники: от инкрустирования соломкой до украшения бисером. Сегодня поделилась секретом росписи при помощи воска.

Елена Чумрай, мастер по росписи пасхальных яиц:

Самое главное – не раздавить яйцо. Потому что расписываем яйца сырые. Скорлупа достаточно хрупкая. Когда снимаем воск, наводим марафет, последний штрих, что называется. Бывает, что даванешь и яйцо просто трескается. И вся работа уходит в никуда, насмарку.

Писанки Елены Чумрай уникальные. Товар, как говорится, штучный, но при этом недолговечный – сырые яйца долго не хранятся. А вот полюбоваться на уже ставшие культурным наследием пасхальные можно на выставке в Музее истории религии. Традиционно в канун католической Пасхи здесь представлены без преувеличения произведения искусства. И все – из Принеманья. Особый интерес вызывают писанки, инкрустированные бисером и драгоценными камнями, созданные в монастырях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Хомко, старший научный сотрудник Гродненского музея истории религии:

Такія яйкі велікодныя, хутчэй за ўсё, спачатку сталі вырабляць у манастырах з бісера, са стужак. У XIX стагоддзі гэта мастацтва лічылася традыцыйным для манастыроў. Іх рабілі як для падарункаў, так і на продаж.

Доминика Коваленок, посетительница выставки:

Душа радуется, что мы можем спокойно идти и в костел, и в церковь. Кого куда тянет.

Увидеть уникальные писанки в Гродно могут все желающие. Выставка будет работать больше месяца, до православной Пасхи.