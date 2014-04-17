Пасха. Как красят пасхальные яйца?

Новости Беларуси. Росписи яичной скорлупы издревле придавали сакраментальный смысл. Сегодня существует много способов окрашивания главного символа Пасхи: это и отвар луковой шелухи, настой трав, разноцветные красители… Но если очень постараться и вложить всю душу, можно обычное яйцо превратить в настоящий шедевр — писанку.

Татьяна Андриевич, научный сотрудник Музея белорусского народного искусства:

Писанка — это исконно славянская обработка яиц. Именно окрашивание яиц в разные цвета. Именно у славян эта традиция дошла до нашего времени, сохранилась в наиболее красочном виде на Украине, в России и Беларуси.

Писанка, в отличие от крашенки, - это расписанное сырое яйцо. Его делают не для себя, а в подарок, который нужно сохранить до следующей Пасхи.

Лучше положить его за иконами или подальше от людского взора. Ведь считается, что писанка — это оберег. Разные символы и узоры на расписном яйце имеют свой смысл и предназначение.

Татьяна Андриевич, научный сотрудник Музея белорусского народного искусства:

Знаки солярные — это солнечные знаки, знаки-звезды, само солнце, символы грозы, туч. Эти символы были связаны с древними языческими богами. Этим символам придавались какие-то значения, очень простые: богатство, плодородие, счастье, здоровье.

Попробуем постичь тайны одного из самых древних видов народного искусства, азы которого передавались умелицами из поколения в поколение.

На скорлупу с помощью горячего воска и маленького гвоздика наносится орнамент. Его можно предварительно прорисовать карандашом, а затем приступать к работе. Но лучше импровизировать и позволить руке творить произвольно.

В теплом красителе яйцо должно пролежать около 10 минут. После того, как скорлупа окрасилась, с помощью воска следует зарисовать те места, которые должны остаться желтыми после дальнейшей обработки.

В красном красителе яйцо пролежит до тех пор, пока не начнет устраивать по цвету. Когда пришло нужное время, достаем будущую писанку. Остается снять с нее воск. После нагревания воск с легкостью стирается салфеткой. И наша писанка готова!

Писанка — это искусство. К сожалению, сегодня лишь несколько мастеров знают его основы. Но традиция художественно расписывать яйца до сих пор поражает своей красотой.

Конечно, такие изысканные экземпляры не используются для боев Пасхальными яйцами. Их берегут как сувениры и верят в магическую силу. А самое главное, что и по сей день этот неотъемлемый атрибут Великого дня служит символом возрождения и обновления, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.