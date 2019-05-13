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Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться»

13 мая 2019 16:43
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Новости мира. В Израиле официально открыли песенный конкурс «Евровидение – 2019». Накануне вечером 41 делегация прошлась по оранжевой ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться» -1

Вместе со своей командой на дорожке появилась и белорусская участница ЗЕНА. А уже через пару часов состоится генеральный прогон для жюри.

Кадры с оранжевой дорожки «Евровидения-2019»: видеофакт

Судьи выставят баллы участникам первого полуфинала – на главную сцену выйдут представители из 17-ти стран, в том числе и Беларуси.

Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться» -4

Александр Куприянович, директор певицы ZENA:
Позавтракали, собрались, приехали на арену, подготовились и буквально полчаса назад прошел первый генпрогон. Всем понравилось: и ЗЕНЕ, и команде, и продюсеру. Надеюсь, что вечером мы добавим настроения еще больше, чтобы жюри еще больше понравиться.

Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться» -7

Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться» -9

Само же шоу первого полуфинала пройдёт 14 мая. ЗЕНА выйдет на сцену восьмой.

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?

Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»

По правилам конкурса, голосовать за участника из своей страны нельзя, но это могут сделать наши соотечественники за рубежом, а также иностранные поклонники ЗЕНЫ.

Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться» -12

Безопасность на «Евровидении» обеспечивают тысячи сотрудников правоохранительных органов. На границе с Газой усилена боеготовность армии обороны Израиля.

Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться» -15

Однако, несмотря на это, песенное состязание может пройти на фоне массовых беспорядков. Сторонники независимой Палестины не прекращают проводить акции протеста, призывая к бойкоту конкурса.

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # Культура # ЗЕНА # Александр Куприянович # Фотофакт

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