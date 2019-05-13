Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться»

Новости мира. В Израиле официально открыли песенный конкурс «Евровидение – 2019». Накануне вечером 41 делегация прошлась по оранжевой ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Израиле официально открыли песенный конкурс «Евровидение – 2019». Накануне вечером 41 делегация прошлась по оранжевой ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе со своей командой на дорожке появилась и белорусская участница ЗЕНА. А уже через пару часов состоится генеральный прогон для жюри.
Кадры с оранжевой дорожки «Евровидения-2019»: видеофакт
Судьи выставят баллы участникам первого полуфинала – на главную сцену выйдут представители из 17-ти стран, в том числе и Беларуси.
Александр Куприянович, директор певицы ZENA:
Позавтракали, собрались, приехали на арену, подготовились и буквально полчаса назад прошел первый генпрогон. Всем понравилось: и ЗЕНЕ, и команде, и продюсеру. Надеюсь, что вечером мы добавим настроения еще больше, чтобы жюри еще больше понравиться.
Само же шоу первого полуфинала пройдёт 14 мая. ЗЕНА выйдет на сцену восьмой.
«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?
Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»
По правилам конкурса, голосовать за участника из своей страны нельзя, но это могут сделать наши соотечественники за рубежом, а также иностранные поклонники ЗЕНЫ.
Безопасность на «Евровидении» обеспечивают тысячи сотрудников правоохранительных органов. На границе с Газой усилена боеготовность армии обороны Израиля.
Однако, несмотря на это, песенное состязание может пройти на фоне массовых беспорядков. Сторонники независимой Палестины не прекращают проводить акции протеста, призывая к бойкоту конкурса.