Папа ЗЕНЫ о номере для «Евровидения»: «Добавим настроения, чтобы жюри ещё больше понравиться»

Новости мира. В Израиле официально открыли песенный конкурс «Евровидение – 2019». Накануне вечером 41 делегация прошлась по оранжевой ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе со своей командой на дорожке появилась и белорусская участница ЗЕНА. А уже через пару часов состоится генеральный прогон для жюри.

Кадры с оранжевой дорожки «Евровидения-2019»: видеофакт

Судьи выставят баллы участникам первого полуфинала – на главную сцену выйдут представители из 17-ти стран, в том числе и Беларуси.