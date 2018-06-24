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Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»

24 июня 2018 14:20
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Новости Беларуси. В Минске состоялся первый из трёх субботних джазовых концертов у ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»-1

Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»-3

Каждый из них – тематический и не обойдётся без звёзд этого направления музыки из разных уголков планеты. Примечательно, что первые звуки нынешнего шоу под открытым небом издал тромбон. Виртуозно справился с инструментом начинающий джазмен из Минска.

Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»-6

Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»-8

Илья Киселев, музыкант:
Я исполнял Маркса «All of me» , я доволен своим выступлением. Много достижений: на международном конкурсе Jazz time выиграл гран-при, второй раз первое место. Я надеюсь, что в таких конкурсах буду еще участвовать.

Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»-11

Горожане:
Я очень люблю джаз, здесь такая непринужденная, приятная атмосфера. Хочется потанцевать, расслабиться и просто хорошо провести эти выходные.

Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»-14

Мы любим джаз и с удовольствием посещаем подобные мероприятия. Несмотря на погоду, музыка задает настроение, поэтому внутри очень тепло.

Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»-17

Трио, бигбэнды, вокальные коллективы. И если начинали фестиваль с латиноамериканских мелодий, то заключительный концерт, обещают организаторы, также привлечёт не меньше внимания. Минчанам напомнят мелодии из всемирно известной киноленты «В джазе только девушки».

Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»-20

Когда музыка задаёт настроение. В Минске открылись «Джазовые вечера»-22

# Джаз в Беларуси # Культура # Илья Киселев # Фотофакт

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