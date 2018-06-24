Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»

Новости Беларуси. «Музей в каждый двор». В Круглянском районе для детворы организовали необычную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники местного музея упаковали часть экспозиции в большой чемодан и пошли с ним по дворам.

За летние каникулы музейные работники планируют обойти весь райцентр, заглянуть в деревни. В этот раз помочь вызвался корреспондент СТВ – ноша не для дам. Несколько минут и мы на месте.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Чемодан достаточно увесистый. Килограммов 15, не меньше. А в нём целая экспозиция - быт и этнография Круглянского района.

Акцент выставки на историю малой родины. Среди экспонатов аутентичная посуда, домашняя утварь, музыкальные инструменты, куклы-обереги. Всё то, что было, пожалуй, в каждой белорусской семье в 19-ом начале 20-го веков.

Детей собралось много. Не только из этого двора, но и из соседних. Ещё бы – в музей идти не надо, музей пришёл сам. Про экспонаты не только расскажут, но и научат как поднимать чугунок, гладить одежду и играть на трещотке.

София Ковалевская, житель Круглого:

Сегодня я узнала что подкову можно вешать в доме по-разному. В середине дома её вешали вот так. Это типо чаша, а в неё стекает всё хорошее.

Захар Горленко, житель Круглого:

Выставка очень классная. Я попробовал поднять чугун тяжёлый, погладил одежду.

Идея организовать выставки для детей прямо под открытым небом принадлежит Виии Гапаевой. Директор музея решила выйти за рамки (во всех смыслах), когда один из жителей города принёс на выставку большой советский чемодан.

Вииа Гапаева, директор Круглянского районного историко-краеведческого музея:

Некоторые у нас дети есть, которые готовы ходить каждую неделю в музей. И не каждый родитель может привести их каждый день, каждую неделю в музей. И мы решили, что надо музею прийти к детям.