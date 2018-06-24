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Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»

24 июня 2018 12:24
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Новости Беларуси. «Музей в каждый двор». В Круглянском районе для детворы организовали необычную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники местного музея упаковали часть экспозиции в большой чемодан и пошли с ним по дворам.

Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»-1

За летние каникулы музейные работники планируют обойти весь райцентр, заглянуть в деревни. В этот раз помочь вызвался корреспондент СТВ – ноша не для дам. Несколько минут и мы на месте.

Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»-4

Юрий Прокопенко, СТВ:
Чемодан достаточно увесистый. Килограммов 15, не меньше. А в нём целая экспозиция - быт и этнография Круглянского района.

Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»-7

Акцент выставки на историю малой родины. Среди экспонатов аутентичная посуда, домашняя утварь, музыкальные инструменты, куклы-обереги. Всё то, что было, пожалуй, в каждой белорусской семье в 19-ом начале 20-го веков.

Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»-10

Детей собралось много. Не только из этого двора, но и из соседних. Ещё бы – в музей идти не надо, музей пришёл сам. Про экспонаты не только расскажут, но и научат как поднимать чугунок, гладить одежду и играть на трещотке.

Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»-13

София Ковалевская, житель Круглого:
Сегодня я узнала что подкову можно вешать в доме по-разному. В середине дома её вешали вот так. Это типо чаша, а в неё стекает всё хорошее.

Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»-16

Захар Горленко, житель Круглого:
Выставка очень классная. Я попробовал поднять чугун тяжёлый, погладил одежду.

Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»-19

Идея организовать выставки для детей прямо под открытым небом принадлежит Виии Гапаевой. Директор музея решила выйти за рамки (во всех смыслах), когда один из жителей города принёс на выставку большой советский чемодан.

Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»-22

Вииа Гапаева, директор Круглянского районного историко-краеведческого музея:
Некоторые у нас дети есть, которые готовы ходить каждую неделю в музей. И не каждый родитель может привести их каждый день, каждую неделю в музей. И мы решили, что надо музею прийти к детям.

Выставка в одном чемодане. В Круглянском районе организовали необычную акцию «Музей в каждый двор»-25

В районном музее решили воспользоваться интересом детей к прошлому. Уже этим летом здесь организуют мастер-классы по изготовлению народных кукол - куваток, и даже собираются проводить этнодискотеки.

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Виа Гапаева # Фотофакт

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