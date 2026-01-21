Полонез исполнили около 80 пар – как прошёл новогодний бал в Большом театре

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Как создавали декорации для балета «Щелкунчик» – побывали за кулисами Большого и пообщались с бутафорами. Вера Позняк, корреспондент:

Ритмы вальса вновь закружили тех, кто ценит изысканную музыку и неповторимую атмосферу праздника.

В этот волшебный вечер гости смогли встретить маленьких духов времени, которые разгуливали по залам театра. Кто-то оставил строку в партитуре вечности, поговорил об этикете с принцессой Турандот и даже помузицировал с великим композитором Римским-Корсаковым.

Юлиана Ширмо, режиссер Большого театра Беларуси:

Для меня это знаковое событие. Это первый бал, который я делаю в этом театре. В этом году тема бала – это время. Время, которое потеряло свое начало, не имеет своего продолжения и забыло, что такое настоящее. В 2026 году у нас работает порядка восьми локаций – это ледяная сказка от принцессы Турандот, возможность погрузиться в магию огней вместе с мастером иллюзий. В то же время это возможность разгадать тайну призрака оперы, нашего призрака оперы. В программу бала включили вальс, польку, контрданс. Еще в этом сезоне организаторы подготовили новые танцы. Исполнили полонез около 80 пар, как опытных танцоров, так и новичков.