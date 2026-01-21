Полонез исполнили около 80 пар – как прошёл новогодний бал в Большом театре
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Как создавали декорации для балета «Щелкунчик» – побывали за кулисами Большого и пообщались с бутафорами.
Вера Позняк, корреспондент:
Ритмы вальса вновь закружили тех, кто ценит изысканную музыку и неповторимую атмосферу праздника.
В этот волшебный вечер гости смогли встретить маленьких духов времени, которые разгуливали по залам театра. Кто-то оставил строку в партитуре вечности, поговорил об этикете с принцессой Турандот и даже помузицировал с великим композитором Римским-Корсаковым.
Юлиана Ширмо, режиссер Большого театра Беларуси:
Для меня это знаковое событие. Это первый бал, который я делаю в этом театре. В этом году тема бала – это время. Время, которое потеряло свое начало, не имеет своего продолжения и забыло, что такое настоящее. В 2026 году у нас работает порядка восьми локаций – это ледяная сказка от принцессы Турандот, возможность погрузиться в магию огней вместе с мастером иллюзий. В то же время это возможность разгадать тайну призрака оперы, нашего призрака оперы.
В программу бала включили вальс, польку, контрданс. Еще в этом сезоне организаторы подготовили новые танцы. Исполнили полонез около 80 пар, как опытных танцоров, так и новичков.
Юлия Дятко, балетмейстер-постановщик бала, заслуженная артистка республики Беларусь:
Начали с ноября. Сегодня была с утра последняя репетиция. Самый младший – 16 лет, самому старшему – под 90. Для многих танцующих это уже традиция – приходить на каждый бал. Многих знаю уже давно, лет 10. Справляются, с каждым годом у меня сложнее программа.
Подробности в видео.