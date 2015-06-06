«Паблик арт» в Минске: работы художников и фотографов в центре города и проект «Арт-остров»

В последнее время вырос интерес к такому направлению, как «паблик арт» – искусству в публичном пространстве.

Впервые художественные работы устремились из музейных площадок на улицы Минска в 2012 году. Тогда под открытым небом в центре столицы, на площади Якуба Колоса, появились репродукции картин Марка Шагала.

Наталья Шарангович, директор Центра современных искусств:

Нам хотелось показать тогда именно его знаменитый витебский период, потому что в это время в Витебске Марк Шагал написал свои лучшие живописные работы, посвященные своей любви, своим теплым интимным отношениям с женой Беллой Розенфельд Он показал в своих работах Витебск, его какие-то маленькие улочки. Люди смотрели репродукции, они читали материалы, они знакомились с биографией, они удивлялись даже тому, что Марк Шагал прожил 90 лет.

Выставка под открытым небом оказалась очень популярной. Вновь она состоялась через год и познакомила минчан с творчеством еще одной знаковой фигуры белорусского изобразительного искусства – Казимира Малевича. А в 2014 году здесь выставляли репродукции работ молодых художников-авангардистов.

Наталья Шарангович, директор Центра современных искусств:

Искусство в городе – это всегда выигрышно, всегда положительно, всегда очень красиво, тем более мы привносим в город профессиональное искусство. А, с другой стороны, у минчан появляется реальная возможность увидеть то, что они, может быть, сами по себе, по недостатку времени, сил или еще по каким-то причинам просто-напросто не увидели.

Вот и сейчас на площади Якуба Колоса продолжается выставочный проект, который в 2015 году посвящен творчеству одного из первых белорусских сюрреалистов – Николая Селещука.

30 репродукций картин талантливого художника будут радовать минчан до 10 сентября.

Почти одновременно с проектом на площади Якуба Колоса стартовал еще один. На заборе парка имени Челюскинцев известные художники Руслан Вашкевич, Сергей Коваль, Владислав Стельмахов и Виктор Альшевский показали современное искусство с разных сторон. А годом позже на ограде парка появились репродукции работ Андрея Смоляка «Ожившие картины» – портреты известных белорусских людей в образах различных героев.

Сегодня, прогуливаясь возле парка имени Челюскинцев, минчане смогут познакомиться с искусством современной фотографии и с легкостью отправиться на экскурсию в Несвижский замок. Здесь уже второй год проходит выставка «Спадчына Беларусі».

Современное искусство продолжает заполнять улицы столицы.

В 2015 году в Минске состоится уникальный по своим масштабам проект «Арт-остров».

На этот раз минчан познакомят с современными скульптурами, которые на несколько месяцев поселятся на острове Комсомольского озера. Здесь 11 известных белорусских скульпторов и художников представят свои работы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, директор Центра современных искусств:

Мы предлагаем для минчан уникальную возможность увидеть не монументальную скульптуру, не то, что есть на наших площадях, не то, что посвящено каким-то известным деятелям культуры, искусства, политики. Мы хотим показать минчанам, что есть такое понятие, как просто объект в пространстве, авангардный объект в пространстве, некая вещь, которая тешит наш взгляд, которая красиво сочетается с природой, которая замечательно будет смотреться в зеленой зоне.

«Арт-остров» станет прекрасной площадкой для развития творческих инициатив, а зрителям подарит возможность познакомиться с самыми новыми идеями современного белорусского искусства. От серьезных и глубоких до ироничных и легких работ.

Наталья Шарангович, директор Центра современных искусств:

Объекты разные. Есть фигуративные, посвященные узнаваемым фигурам. Например, хоккеисту или старым литовским ульям. Некоторые делают чисто абстрактные объекты, которые будут мотивировать или имитировать какое-то движение, звук. Объекты самые разные. Даже по названиям можно определить, что объекты серьезные, например, ходулист, а есть объекты с долей юмора, потому что Татьяна Гомза (наш молодой скульптор) делает объект, который называется «Рыбный день», посвященный таким замечательным, очень любимым детьми персонажам, как коты.

Известный скульптор Константин Селиханов также планирует представить свою работу на «Арт-острове». Он уверен, что она с легкостью сольется с природой.

Константин Селиханов, скульптор:

Я исходил из какого-то человеческого восприятия формы, от сложного к простому. Может быть, зритель устал от этих бесконечных фигуративных и прочих схем. Человек хотел бы, может быть, зритель в частности, видеть конструкцию, которая бы напоминала ему о природе, потому что эта форма, условно говоря, выхвачена буквально из природы. То есть ее можно принять за кусок дерева, скалы. То, что человеку близко по духу. Около четырех метров будет высота этой конструкции.

Сейчас скульпторы еще трудятся над своими работами. Времени осталось не так уж много. Через неделю начнется монтаж экспозиции.

Открытие «Арт-острова» состоится 18 июня в 18.00. Любоваться скульптурами можно будет вплоть да праздника города.

И будем надеяться, что на этом организаторы не остановятся и подобные выставки будут радовать минчан каждое лето.