5 июня в Молодечно торжественно откроется фестиваль «Молодечно-2015»

Новости Беларуси. Начнем выпуск с главного культурного события июня. Ровно два часа осталось до старта 15-го фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно. Этот музыкальный форум по праву считается одним из крупнейших в нашей стране. Его участников и гостей поздравил президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Этот уникальный творческий форум сегодня по праву можно считать одним из крупнейших и значимых в Беларуси. Каждый год он развивает и обогащает свои добрые традиции по популяризации отечественного искусства.

Одним из организаторов этого грандиозного праздника выступает и телеканал СТВ. В этом году программа очень насыщенная. Это многочисленные концерты и конкурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сёння ў Маладзечна надзвычай гучна. Калыска талентаў зямлі беларускай рыхтуецца прымаць гасцей. Са сцэны летняга амфітэатра прагучаць вершы, песні і мелодыі выдатных песняроў і кампазітараў.

Аляксандр Саладуха, спявак:

Это, конечно, всегда праздник. Сегодня боженька подарил такую погоду – солнце, красота, сказка! Мне очень приятно, что резрешили сегодня петь песню на русском языке, несмотря на то, что это фестиваль белорусской музыки поэзии.

На працягу дня над Маладзечна не змаўкалі спевы і музыка. На сцэну адзін за адным выходзілі заслужаныя калектывы, вядучыя і арганізатары фестывалю. Словам, рэпетыцыі ў рэжыме нон-стоп. Пакуль артысты адточвалі сваё майстэрства, жыхары і госці горада ў прадчуванні свята не стрымлівалі сваіх пачуццяў.

Жители города Молодечно:

Весело в городе, интересно.

Я надеюсь, что Молодечно прославится своим гостеприимством, покажет, на сколько это дейсвтительно красивый, хороший, дружелюбный город.

Я в восхищении! Столько всего интересного, столько можно купить всяких поделок, особенно ручных, картин. Всякие игры, развлечения.

Літаральна праз некалькі хвілін фальклорна-этнаграфічны ансамбль «Неруш» ужо паднімецца на сцэну. Пакуль дзяўчаты пудраць нос, гледачоў ужо забаўляюць іх калегі. З летняга амфітэатра гучаць мелодыі роднай зямлі.

Ірына Смольская, вядучая СТБ:

Я вельмі задаволена, что ў гэтым годзе менавіта наш тэлеканал, «Сталічнае тэлебачанне», з’яўляецца арганізатарам гэтага фестывалю. Таму ўжо трэці раз я прыязджаю ў якасці вядучай на гэты форум.

Праз дзве гадзіны адбудзецца ўрачыстае адкрыццё XV Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2015». Канцэрт з сімвалічнай назвай «Беларусь незалежная ў песнях і вершах» пачнуць артысты Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Мы працягваем сачыць за падзеямі, але лепш пабачыць усё сваімі вачыма. Ужо заўтра на тэлеканале СТБ для вас – тэлеверсія канцэрта.