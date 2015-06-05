Фестиваль «Молодечно-2015» Какими качествами должен обладать молодой артист для победы на конкурсе?

Вам удобно сочетать работу артиста и ведущего?

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Это уже не первый раз. Уже много раз мы проводили в таком же составе концерты. Нас приглашают, и нам, наоборот, очень даже приятно.

Есть ли у Вас пожелания для тех молодых исполнителей, которые выйдут на сцену впервые?

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Раскрепоститься. Не зажиматься. Выйти и показать всё то, на что они способны.

Ирина Смольская, ведущая СТВ:

А мне хотелось бы пожелать тем, кто победит, творческого будущего. Потому что из «Молодечно» вышло очень много сейчас артистов. Та же Лариса Грибалёва. Она, по-моему, самая первая выиграла этот конкурс и стала «звездой».

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Много есть примеров, когда те, кто не завоевал первое место, даже, зачастую, так и получается, они становятся популярными и любимыми, потому что они работают над собой.

Ольга Бурлакова, телеведущая СТВ, актриса:

Обязательно нужно быть харизматичным и обаятельным. Потому что может быть так, что, если ты при всем своем обаянии какую-то нотку не вытянешь, но ты так понравился зрителям и членам жюри, что они просто не могут не дать тебе первую премию.

Ольга, как актриса, ты можешь провести сравнительный анализ между тем, как ты работаешь в кино, и во время проведения концерта.

Ольга Бурлакова, телеведущая СТВ, актриса:

Сложно сравнивать эти два понятия: работа в кино в кадре, работа на сцене. Единственное, я могу сказать: когда я работаю в кино, я всё-таки играю какую-то роль. Зритель видит не меня, а какого-то другого человека, персонажа, которого я передаю, которого я проживаю в тот момент. Это не я - то, что я там говорю, то , что я там делаю… Это не я! А когда я выхожу на сцену, и сейчас тоже, я всё-таки Ольга Бурлакова, и зритель меня будет видеть и понимать.