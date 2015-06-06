В Молодечно проходит XV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Новости Беларуси. В Молодечно юные дарования 6 июня покоряют музыкальный Олимп. В эти минуты в городе солнца проходит конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. Имена лучших узнаем уже вечером. Церемония награждения лауреатов завершит второй фестивальный день праздника белорусской песни и поэзии. 6 июня ценителей прекрасного ждет также концерт «Большие песни великого народа» в исполнении солистов Национального концертного оркестра под управлением Михаила Финберга.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:

Национальная песня — это очень важно. Хорошо, что здесь чисто, так сказать, белорусские песни и поэзия. Такой конкурс должен быть в республике. Обязательно.

Павел Харланчук, актер театра и кино:

Народныя спевы да сяго часу гучаць і на Палессі, і сярод бабулек. Дякуй Богу, што яны нікуды не сыходзяць, і ёсць людзі, якія цікавяцца, проста запісваюць. Мяне асабіста яна кранае.

Одним из организаторов грандиозного праздника выступает телеканал СТВ. Напомним, 15-ый по счету фестиваль белорусской песни и поэзии стартовал 5 июня концертом «Беларусь — незалежная ў песнях і вершах».

Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:

Чем больше у нас таких фестивалей, тем выше поднимается наша культура. Здесь поют и новые песни, и те песни, которые уже известны. Это все очень хорошо. Чем больше таких фестивалей, тем мы растем.

Ирина Дорофеева, певица, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я обожаю петь белорусские песни. Они действительно отличаются своим лиризмом, какой-то теплотой, первозданной чистотой, искренностью. Признаюсь честно, где бы я не исполняла белорусские песни, очень трогает именно наш белорусский мелос.

Насыщенную программу фестивальный Молодечно приготовил и на завтра. В летнем амфитеатре пройдет концерт известного белорусского композитора, автора золотых хитов ансамбля «Песняры» — Олега Молчана. На сцену выйдут Ядвига Поплавская, Александр Тиханович, Николай Скориков, Анатолий Кашепаров и, конечно же, легендарные «Песняры». Ярким завершением фестиваля станет концерт с участием победителей музыкального проекта «Звездный дилижанс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, тем, кто не сможет попасть на этот грандиозный праздник белорусской песни и поэзии расстраиваться не стоит. Телеверсии концертов наш телеканал покажет в вечернем эфире.