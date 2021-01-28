Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове

Анастасия Макеева, корреспондент:

Бортничество на Полесье, ткачество в Семежево и «выбиванка» в Новогрудке. В нематериальной шкатулке Беларуси немало культурных ценностей. Сегодня мы отправимся в Быхов и познакомимся с соломенными пауками.

В домах наших предков всегда светило это солнце. Хозяюшки плели соломенных пауков на Рождество и Пасху. Само насекомое олицетворяло сотворение мира. Сотканный из белорусского золота и впитавший в себя силы природы, паук был оберегом семьи. Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Его вешали в «красном углу» с иконами, над столом и колыбелькой младенца.

Ирина Кухтина, директор ГУО «Детская школа художественных ремесел и искусств г. Быхова», народный мастер РБ, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

В течение года считалось, что он забирает всю отрицательную в доме энергию и закручивает все в свою паутину. К Новому году, к Рождеству паук сжигался, на место этого паука вешался новый паук. Почему паук? Потому что идет в основе большой квадрат и маленькие квадратики, они как паучки такие маленькие, в серединке всегда вешалось наше солнышко.

Светлое ремесло возродили в Быховском районе в 50-е годы прошлого века. В экспедициях из уст бабушек собрали информацию о традициях, и в 2017 году соломенные пауки стали частью живой культуры Беларуси. Сегодня местные мастерицы делают эксклюзив к обрядовым праздникам и благословляют молодых.

Ирина Кухтина:

Этого соломенного паука мы делали на Купалье. Под пауком девушки с цветами водят хоровод.

Вот здесь у нас рождественский паук, в основе которого рождественская звезда и ангелы-хранители дома.

Здесь у нас свадебный соломенный паук: колокольчики, сердечки, в серединке соломенного паука неразлучники.

Брендовый сувенир нарасхват. Туристы любят забирать частичку тепла себе домой. Обереги не только невероятно красивые, но еще очень крепкие и компактные. На выставках и этнофестивалях они притягивают людей. К слову, быховскую драгоценность уже оценили в Арабских Эмиратах.

Ирина Кухтина:

При изготовлении соломенного паука ты закладываешь свои мысли, чувства, свой замысел, что бы ты хотела сегодня загадать. Заготавливаем мы солому, когда начинает созревать колос: начало – конец июля. Мы не ждем, когда колос перезреет, когда будут дожди, потому что солома становится другого качества и другого цвета. Конечно, интересно, чтобы она была живая, чтобы солома играла.

Юлия Желобкевич, учитель по классу декоративно-прикладного искусства, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Сейчас мы с вами изготовим соломенный модуль – паучок. Для этого нам понадобится 12 равных трубочек, соломин. И на иголочку, набираем их на ниточку. Я напоминаю вам, что мы вставляли одну соломинку в другую, из-за этого набирает крепость.

Чтобы решить ребус и к базовому модулю присоединять десятки ромбов, бусин, птичек и других украшений, для начала нужно нарисовать эскиз в голове. Высшая математика и ювелирное искусство – два в одном. Но новому поколению хватает терпения. Им есть с кого брать пример.

Юлия Желобкевич:

Мы не просто преподаем им в школе и уходим домой со своими заботами, мы тоже этим же занимаемся дома, не только выполняя наглядное пособие для детей, но и в течение дня ты задумываешь какую-то идею для своей творческой работы. Чтобы работать с соломой, надо в первую очередь любить ее, жить надо этим, потому что солома – это нелегкий труд. Многие, когда мы посещаем ярмарки, фестивали подходят и восхищаются.

Этно-костюмы – новое дыхание. В творческой студии «Золотой Промень.Традиции» можно почувствовать себя дизайнером и объединить живой лен и соломку. Пауки здесь в центре внимания. Умелицы вплетают их в ободки, сережки, платья. Конкурсы и выход на сцену вдохновляют молодежь экспериментировать в искусстве.

Александра Кухтина, участница образцовой студии декоративно-прикладного искусства «Дар»:

Это, во-первых, красиво, сейчас актуально, это модно возрождать старое и переделывать из старого в новое. Представляете, как красиво, сделать соломенного большого паука с подвесными золотыми пчелками на конкурс, как золотую пчелку. Меня восхищает именно то, что этот паук никогда не находится в статичном состоянии, он всегда двигается: где-то он двигается не так быстро, где-то медленно, где-то быстро. Они как живые пауки.