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Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове

28 января 2021 09:29
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Бортничество на Полесье, ткачество в Семежево и «выбиванка» в Новогрудке. В нематериальной шкатулке Беларуси немало культурных ценностей. Сегодня мы отправимся в Быхов и познакомимся с соломенными пауками. 

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -1

В домах наших предков всегда светило это солнце. Хозяюшки плели соломенных пауков на Рождество и Пасху. Само насекомое олицетворяло сотворение мира. Сотканный из белорусского золота и впитавший в себя силы природы, паук был оберегом семьи. Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Его вешали в «красном углу» с иконами, над столом и колыбелькой младенца.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -4

Ирина Кухтина, директор ГУО «Детская школа художественных ремесел и искусств г. Быхова», народный мастер РБ, член Белорусского союза мастеров народного творчества:
В течение года считалось, что он забирает всю отрицательную в доме энергию и закручивает все в свою паутину. К Новому году, к Рождеству паук сжигался, на место этого паука вешался новый паук. Почему паук? Потому что идет в основе большой квадрат и маленькие квадратики, они как паучки такие маленькие, в серединке всегда вешалось наше солнышко.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -7

Светлое ремесло возродили в Быховском районе в 50-е годы прошлого века. В экспедициях из уст бабушек собрали информацию о традициях, и в 2017 году соломенные пауки стали частью живой культуры Беларуси. Сегодня местные мастерицы делают эксклюзив к обрядовым праздникам и благословляют молодых.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -10

Ирина Кухтина:
Этого соломенного паука мы делали на Купалье. Под пауком девушки с цветами водят хоровод.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -13

Вот здесь у нас рождественский паук, в основе которого рождественская звезда и ангелы-хранители дома.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -16

Здесь у нас свадебный соломенный паук: колокольчики, сердечки, в серединке соломенного паука неразлучники.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -19

Брендовый сувенир нарасхват. Туристы любят забирать частичку тепла себе домой. Обереги не только невероятно красивые, но еще очень крепкие и компактные. На выставках и этнофестивалях они притягивают людей. К слову, быховскую драгоценность уже оценили в Арабских Эмиратах.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -22

Ирина Кухтина:
При изготовлении соломенного паука ты закладываешь свои мысли, чувства, свой замысел, что бы ты хотела сегодня загадать. Заготавливаем мы солому, когда начинает созревать колос: начало – конец июля. Мы не ждем, когда колос перезреет, когда будут дожди, потому что солома становится другого качества и другого цвета. Конечно, интересно, чтобы она была живая, чтобы солома играла.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -25

Юлия Желобкевич, учитель по классу декоративно-прикладного искусства, член Белорусского союза мастеров народного творчества:
Сейчас мы с вами изготовим соломенный модуль паучок. Для этого нам понадобится 12 равных трубочек, соломин. И на иголочку, набираем их на ниточку. Я напоминаю вам, что мы вставляли одну соломинку в другую, из-за этого набирает крепость.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -28

Чтобы решить ребус и к базовому модулю присоединять десятки ромбов, бусин, птичек и других украшений, для начала нужно нарисовать эскиз в голове. Высшая математика и ювелирное искусство – два в одном. Но новому поколению хватает терпения. Им есть с кого брать пример. 

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -31

Юлия Желобкевич:
Мы не просто преподаем им в школе и уходим домой со своими заботами, мы тоже этим же занимаемся дома, не только выполняя наглядное пособие для детей, но и в течение дня ты задумываешь какую-то идею для своей творческой работы. Чтобы работать с соломой, надо в первую очередь любить ее, жить надо этим, потому что солома это нелегкий труд. Многие, когда мы посещаем ярмарки, фестивали подходят и восхищаются.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -34

Этно-костюмы – новое дыхание. В творческой студии «Золотой Промень.Традиции» можно почувствовать себя дизайнером и объединить живой лен и соломку. Пауки здесь в центре внимания. Умелицы вплетают их в ободки, сережки, платья. Конкурсы и выход на сцену вдохновляют молодежь экспериментировать в искусстве.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -37

Александра Кухтина, участница образцовой студии декоративно-прикладного искусства «Дар»:
Это, во-первых, красиво, сейчас актуально, это модно возрождать старое и переделывать из старого в новое. Представляете, как красиво, сделать соломенного большого паука с подвесными золотыми пчелками на конкурс, как золотую пчелку. Меня восхищает именно то, что этот паук никогда не находится в статичном состоянии, он всегда двигается: где-то он двигается не так быстро, где-то медленно, где-то быстро. Они как живые пауки.

Отводил дурной глаз и приносил благополучие. Как создают уникальных соломенных пауков в Быхове -40

Наша сила в традициях, они дарят крылья.

# Культурные традиции # Культура # Анастасия Макеева # Фотофакт # Искусство

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