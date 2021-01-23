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«22-летний минчанин, который пишет музыку для LOBODA и Zivert. В Витебске живёт девушка – лучший профессиональный фотограф Европы»

23 января 2021 15:46
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Новости Беларуси. Победителей Республиканской молодежной премии 2020 года наградили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«22-летний минчанин, который пишет музыку для LOBODA и Zivert. В Витебске живёт девушка – лучший профессиональный фотограф Европы»-1

Офлайн-ивент собрал лучших молодых белорусов. Это те, кто громко заявил о себе достижениями в сфере культуры, спорта, науки, искусства. Лонг-лист премии составил более 2 000 заявок. Наибольшее их количество поступило от спортсменов и музыкантов.

«22-летний минчанин, который пишет музыку для LOBODA и Zivert. В Витебске живёт девушка – лучший профессиональный фотограф Европы»-4

Кроме основных, организаторы учредили специальные номинации. Так, лучших определили в сфере блоггинга, моды. В номинации «Молодежное объединения» отметили студенческий строительный отряд «Эврика» из Полоцкого госуниверситета, а также местное благотворительное общественное объединение «Добряки».

«22-летний минчанин, который пишет музыку для LOBODA и Zivert. В Витебске живёт девушка – лучший профессиональный фотограф Европы»-7

Михаил Серков, руководитель проекта «Республиканская молодежная премия»:
Мы второй год подряд делаем премию и постоянно открываем для себя новые имена. Знали ли вы или нет, что у нас живет 22-летний минчанин, который пишет музыку для LOBODA и Zivert. В Витебске живет девушка – лучший профессиональный фотограф Европы. У нас есть отличные хореографы, которые побеждают на международных танцевальных форумах.

«22-летний минчанин, который пишет музыку для LOBODA и Zivert. В Витебске живёт девушка – лучший профессиональный фотограф Европы»-10

Роман Ковалев, победитель республиканской молодежной премии в номинации «Dance»:
Это самое главное – что есть такие премии, которые позволяют оценить все происходящее и показать, что все это не зря и мы работаем во благо всей нашей страны.  

«22-летний минчанин, который пишет музыку для LOBODA и Zivert. В Витебске живёт девушка – лучший профессиональный фотограф Европы»-13

Республиканская молодежная премия проводится второй год подряд и объединяет талантливых белорусов со всех уголков страны.  

# Таланты Беларуси # Культура # Михаил Серков # Роман Ковалев # Фотофакт

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