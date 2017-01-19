Отец был какой-то ретранслятор от Бога: Денис Клявер об Илье Олейникове

Певец Денис Клявер в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знаете, для нас в Минске было колоссальным событием то, что именно здесь был поставлен мюзикл «Пророк». Потому что для всех Илья Олейников открылся, как удивительно одарённый композитор, потому что с этой стороны его никак не представляли. Вообще, Вы то, как он писал музыку, видели? Наблюдали в детстве, в семье, как это происходило?

Денис Клявер:

Конечно. Я могу сказать, что, наверное, благодаря тому, что я что-то делаю в музыке – это, в первую очередь, отец. Потому что я же с рождения – у нас же стояло пианино в моей комнате. Когда в сознательном возрасте мы переехали в первую более-менее приличную двухкомнатную квартиру, где у меня была отдельная комната.

У меня стояло там фортепиано, на котором я занимался в музыкальной школе, и папа там писал песни.

И мама, кстати, писала песни. Для меня, как раз показатель грамотности, не показатель талантливости творца. Потому что, ну, странно…

Ну, примеров много.

Денис Клявер:

Да. Но мне кажется, люди от Бога – им, как раз, не нужны какие-то уже догмы. Как художника странно учить рисовать и потом восхищаться его картинами, которые он уже у кого-то скопировал, потому что его чему-то научили. То же самое – отец. В детстве какие-то азы получил, и у папы, вообще, богатая гармония. Очень красивые, какие-то такие фантастические переходы. И очень красиво, очень богато. Не могу сказать, я не помню, чтоб он был каким-то меломаном.

Он, по сути, не сильно слушал музыку, хотя у нас были какие-то пластинки, понятно, с детства.

Но вот так, чтобы он ими прямо увлекался... Вообще, он был какой-то ретранслятор от Бога, реально. Он ретранслировал всё это, через него посылали. Он не играл, он жил.