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Тягнуць Каляду на дуба: в Березинском районе возродили древний обряд

19 января 2017 15:08
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Новости Беларуси. Финальную точку в рождественских гуляниях готовятся поставить жители Березинского района.

Древний обряд «Тягнуць Каляду на дуба» состоится в 21 января.

Это праздник примечательно тем, что не имеет аналогов во всей стране. Обычно Святки заканчиваются на Крещение, а на Березинском длятся еще 2 дня.

Тягнуць Каляду на дуба: в Березинском районе возродили древний обряд-1

Обряд проводится для того, чтобы получить хороший урожай и богатую жизнь.

Для этого на старый дуб сельчане устанавливают специальное колесо с зажиночным снопом. Прошлогоднюю Коляду сжигают, после чего поют и играют до самого вечера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нина Климович, руководитель семейного игрового-обрядового кружка «Радзіна» деревни Новины Березинского района:
Нашы жыхары вельмі задаволеныя, што свята адрадзілася. Уся веска гуляе: дзеці, якія удзельнічалі маленькімі, выраслі і ажаніліся. Але ў гэты дзень, па магчымасці, прыязжаюць да сваіх бацькоў, бабуль і дзядуль і прымаюць удзел ў гэтым абрадзе.

# Культура # Традиции Беларуси # Нина Климович

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