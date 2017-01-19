В Беларусь очень приятно приезжать, чувствуешь себя комфортно: певец Денис Клявер

Певец Денис Клявер в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Денис, тогда о тех песнях, которые Вы сейчас поёте, темы, которые выбираете. Ну вот Фредерик Бегбедер «Любовь живёт 3 года».

Денис Клявер:

Да.

Понятно, что одно дело – донести историю для зрителя. А другое дело – посмотреть на себя, на свою собственную мужскую историю. Каждый раз веришь, что всё это на всю жизнь и потом проходит время – и всё заканчивается. Вы верите в эти три года?

Денис Клявер:

Ну, вообще, я, как бы, там, в своей песне развенчиваю вот эту формулу, которая существует из уст господина Бегбедера – что любовь живёт три года. Я так, как бы считаю. Но я, как человек, который прочёл сегодня – завтра забыл, я этого не помню. Мне как-то раз сказали, что он уже в финале, как раз, развенчал всю эту тему, сказал, что да, это, вообще. Но, по сути, он прав.

И я думаю, что, если говорить с точки зрения физиологии, привычки – любовь живёт, наверное, где-то около трёх лет.

Дальше, если не вступают уже психологические факторы: уважение, любовь... Когда люди уже пытаются сохранить свои чувства, потому что они понимают, что рядом с ними живёт вторая половина – человек, с которым на 300% комфортно, и все вот эти мелочи. Как раз там песня, которая сегодня пелась, называется «Начнём сначала». Мелочи, которые у нас возникают, из-за которых мы порой ссоримся, совершаем дикие ошибки, разбегаемся, ничего не стоят относительно того счастья, которое есть в наших руках.

Но просто момент накипел или какая-то «бытовуха» – надо уметь перезагрузить отношения вовремя.

Мне интересно об этом петь, мне интересно петь об отношениях между мужчиной и женщиной, потому что они, на самом деле, очень многогранные. И порой я даже сам вот нахожу какую-то тему, её описываю, о ней пою и потом начинаю сам себя анализировать, и сам себя настраивать в эту сторону, что – написать-то написал, спеть-то спел, а сам-то тоже, будь любезен, следуй примеру. Я, как такой аналитик, как человек, наблюдающий со стороны, ищу новые поводы для песен, по-хорошему. Можно поставить любую, у меня там два диска уже вышло сольных, в принципе, это всё не о дождике и не о звёздах на небе, а о каких-то конкретных ситуациях в жизни каждого человека.

Мне интересно быть услышанным каждым, а не там в каком-то очень узком кругу.

Денис, спасибо за Ваше время, за Ваш визит в Минск, потому что, в общем, для Минска Ваша семья, ваша фамилия значат очень много.

Денис Клявер:

Для меня это – большая честь, потому что это – великолепный город, вообще, очень великая страна. Я с уважением отношусь, очень приятно приезжать к вам, чувствовать себя в каком-то состоянии комфорта, честно.