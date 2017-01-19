Денис Клявер: я продолжил творчество «Чай вдвоём», а Стас стал хулиганить

Певец Денис Клявер в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Давайте о Вашем творчестве. Посмотрите, ну вот прекрасный развесёлый дуэт. Особенно, когда вы начинали, и я имел счастье записывать интервью… Ну, это была просто умора. Какой-то бесконечный хохот. Вы были два таких озорника и вот в какой-то момент…

Денис Клявер:

Озорники выросли.

Озорники выросли. Стас пошёл своей дорогой, и он стал таким элегантно стареющим озорником. А Денис, на мой взгляд, выбрал такой романтический путь: «Любовь живёт 3 года», «Ты же не такая, как все». Вы сами обозначали себе пути, там: «Я останусь таким, ты будешь таким»? Сидели, обсуждали?

Денис Клявер:

Вы знаете, просто получилось так, что Вы очень хорошо заметили: каждый пошёл своей дорогой, видимо, из-за этого и возник какой-то, по сути, конфликт. То, что мы поняли, что, наверное, нам уже больше вдвоём сложно делать что-то одно.

Успех коллектива «Чай вдвоём» в этом и заключался – что мы два совершенно разных человека.

Мы, в принципе, с ним глобально очень похожи. Просто он – более эксцентричный, я – более романтичный. И, когда вот эти две половины за это время – почти 18 лет – выросли, стали уже профессиональными артистами. Профессиональными – не в плане, что я о себе вещаю. За выслугу лет, будем так говорить. То уже научились уверенно стоять на двух ногах и, по сути, в конце концов, внутреннее эго, видимо, стало… И, вообще, это более, чем закономерно. Нежели мы, если б сейчас до сих пор существовали.

Ну, сложно представить взрослый дуэт – ребята чуть-чуть за 40. Как вы вдвоём выглядите.

Денис Клявер:

17 лет – это, вообще, я считаю…

Слушайте, а вы же пережили, наверное, немало подозрений, намёков в том, что вы, так сказать…

Денис Клявер:

Ну да. Было. Ну, мы даже не переживали. Мне кажется, кто был в этом уверен, так и остался. А те, кому ни когда в жизни не приходила идея эта в голову, в принципе, никогда об этом не думал. Ну да, это я сейчас понимаю, но тогда, когда мы только появились, даже таких намёков не было, по ощущениям. В общем, возвращаясь к нашей истории, каждый сейчас занимается своим делом.

Я, по сути, продолжил творчество «Чай вдвоём», такое некое романтичное, но чуть более повзрослей, побрутальней.

Стас стал хулиганить.

Денис Клявер:

А Стас стал хулиганить. У него это тоже здорово получается и находит замечательный отклик.

И это прекрасно, нам нечего делить, слава Богу. У нас, я могу сказать сразу, совершенно нормальные отношения. Такие выжившие из себя. Потому что, когда – как супружеская пара, я называю – когда люди прожили так долго, иногда уже поговорить не о чем, потому что неинтересно.