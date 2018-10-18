Новости Беларуси. Большие даты большого искусства. Молодечненский музыкальный колледж имени Огинского готовится к празднованию 60-летия учреждения и полувекового юбилея местного симфонического оркестра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За все время колледж выпустил более пяти с половиной тысяч молодых людей, двое из них стали народными и пятеро – заслуженными артистами Беларуси. На базе колледжа действует, кроме симфонического, оркестр русских народных инструментов, белорусских, духовых, а также смешанный хор и уникальный музыкальный театр. Все коллективы полюбились не только белорусской публике, они завоевали уважение ценителей искусства ближнего и дальнего зарубежья.

Григорий Сорока, директор Молодечненского государственного музыкального колледжа имени Огинского, руководитель симфонического оркестра:

Што тычыцца культуры, мы знаходзімся на самым высокім міжнародным узроўні. Нам не сорамна. Маладзечанскі каледж мае сёння матэрыяльна-культурную базу – 400 музычных інструментаў, і 80 % з іх – самага высокага міравога ўзроўню.