«От моего дома до границы где-то 500 метров». Как памятник Дружбы объединял украинцев и белорусов

Новости Беларуси. Испокон веков мы, восточные славяне, ходили друг к другу в гости, собирались вместе за одним столом, торговали друг с другом. И символично закрепляли дружбу, возводя памятные знаки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь проходили международные фестивали, потом пришло запустение: как выглядит обновлённый Монумент Дружбы Пожалуй, самый известный – «Три сестры» на границе Беларуси, России и Украины. Долгие годы он был центром фестиваля «Славянское единство», здесь не единожды встречались главы трех государств. Но в связи с известными событиями жизнь вокруг монумента замерла. Он начал разрушаться. Но в нашей стране забывать о дружбе не принято – по поручению главы государства монумент восстановили. Хочется верить, что уже совсем скоро он вновь станет центром притяжения братских народов.

Но сегодня подробнее о другом памятном знаке, пусть и не таком известном, но не менее значимом, особенно для жителей белорусско-украинского приграничья. Памятник Дружбы был установлен в 1967 году тогда еще на границе БССР и УССР. И долгое время он был местом проведения самых что ни на есть настоящих мини-форумов регионов: как минимум, нашего Столинского с украинским Дубровицким.

Правда, последние годы и здесь нет жизни. И дело ведь совсем не в том, что сейчас между странами есть граница и мы говорим на разных языках. Мы понимаем друг друга. А не это ли самое главное, чтобы восстановить все то хорошее, что было в нашем прошлом, и создать крепкое настоящее, которое никому не удастся пошатнуть в будущем. Корреспондент Кристина Федорович съездила к памятнику Дружбы и убедилась: всё возможно.

Кристина Федорович, корреспондент:

Мы находимся на стыке двух государств: Беларуси и Украины. Казалось бы, граница и существует, дабы разделять смежные страны. Но тут совсем другая история. И сразу же прямое доказательство – памятник Дружбы. Флаги двух наших стран, гербы и крепкое рукопожатие. А вот что стоит за этим символом общей памяти – расскажем и покажем.

Деревня Нижний Теребежов. Население – 400 человек, встречают хлебом-солью и в галстуках – и это не для голубого экрана ради, а просто потому что в столь гостеприимном месте иначе не умеют.

Василий Козел, староста д. Нижний Теребежов:

Деревня расположена на границе с Украиной. От моего дома до границы где-то 500 метров. Даже на нашей улице где-то 30 % или даже больше – украинцы. Когда установили монумент, когда не было границы, все молодые пары, которые вступали в брак, ездили туда и возлагали цветы – традиция такая. Такими историями Нижний Теребежов, не скрывают, богат. Мы в этом убедились лично.

Мария Ивановна и Фёдор Антонович вместе с 1967 года (кстати, символично, что именно тогда и установили памятник Дружбы). Вот и еще один знак – общая фамилия еще до знакомства.

Мария и Фёдор Коржовник, жители д. Нижний Теребежов:

Говорить не можем по-украински, но понимаем. Как познакомились? Она приходила к сестре моей, вместе они на заработках были в Украине, приходила приглашать на праздник их.

А зазывать тогда и не нужно было. Концерты, ярмарки, фестивали и выставки – ну или просто то, чего люди всегда так ждали. Приезжали друг к другу целыми деревнями, а точнее, приходили.

Василий Козел:

Раньше шли прямо вот сюда. Например, у нас в деревне престольный праздник есть – 2 августа – Илья, а у них, в Украине, – 21 сентября. И так ходили друг к другу.

С сожалением, что былые традиции сейчас лишь в памяти, говорят все, кого мы встретили. У местной знаменитости – Павла Кулика – есть даже свой мини-музей.

Но все-таки мужчина предпочитает, чтобы обо всем говорили стихи. Когда границ между Беларусью и Украиной еще не было, он пас коров под дождем теперь уже, получается, на территории нашей страны-соседки. И, как человек творческий, словил вдохновение. Ничего не оставалось, как записать строки, а сегодня прочесть нам. Собирались без прикрас часто. Сначала делегации от каждой из сторон встречались у табличек: «Сардэчна запрашаем» и «Ласкаво просимо», а потом сходились у памятника.

Валентин Ивкович, режиссёр столинского народного театра:

Вот мы с директором Дома культуры, он же и автор памятника Дружбы. Встречались с дубровицкими товарищами, всё это обсуждали, как это должно выглядеть, как это будет проходить, там же на границе встречались, ходили, как постановочная группа.

К каждому мероприятию, будь то официальному или нет, готовились по-особенному и продумывали все до мелочей. У всех придорожных столбиков в идеально выглаженной школьной форме всегда стояли дети с цветами.

Николай Новик, житель д. Нижний теребежов:

Я тогда учился в 6 классе. Нас привлекли к торжественному мероприятию – встречать украинских гостей. Остались впечатления на всю жизнь. А если дружба, значит, это отношения. Если у человека или у государства проблемы – в первую очередь обращаются к другу.

И правда, соперничество лишь на спортивных состязаниях. То, что в здоровом теле воспитали здоровый дух, можно точно не сомневаться. Что интересно, на месте нынешней таможни раньше была футбольная площадка. Сотни турниров и столько же награждений всё у того же места притяжения.

Эдуард Пашкевич, председатель общества ветеранов спорта Столинского района:

Мы раза 2-3 в год обязательно едем в Украину играть, в основном, в футбол. Ну и в волейбол, конечно. Они к нам едут с ответным визитом на праздники: дни независимости, другие праздники.

Что важно, подрастающее поколение уверенно соблюдает обычаи. Спортивный интерес объединял и продолжает объединять два братских народа.

Анатолий Семенчук, тренер, преподаватель по баскетболу:

Возим деток своих, дети наши с удовольствием едут в Украину, потому что украинцы очень гостеприимные. Даже если мы не занимаем призовых мест, все равно всегда придумают разные номинации, чтобы наших детей наградить. Мы тоже их приглашаем с ответными визитами на территорию Беларуси.

Столько судьбоносных историй, торжеств и просто воспоминаний, связанных с этим местом, у границы Беларуси и Украины. Более трех десятков лет здесь уже не было многолюдно, но мы решили отчасти воссоздать былую атмосферу. И встретились с украинской стороной у символа нерушимого братства.

Наталия Мозоль, начальник отдела культуры и туризма Дубровицкой районной государственной администрации:

У меня в руках фотография 1981 року. Это встреча тут, украинско-белорусская, на так называемых ярмарках.

Это был праздник урожая, дружбы, встречи, где сплетались в один веночек украинские песни, белорусские песни. Это все приносило радость и результат сотрудничества. Все эти вещи говорят об одном – нам нужно продолжать сотрудничать, дружить, потому что мы выходцы из одной славянской родины, и мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество.