Здесь проходили международные фестивали, потом пришло запустение: как выглядит обновлённый Монумент Дружбы

Новости Беларуси. Возродить Дружбу. Миссия выполнена. На стыке границ Беларуси, России и Украины после реконструкции завершили благоустройство Монумента Дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О значимости места говорит даже его неофициальное, народное название – «Три сестры». Напомним, задачу привести в надлежащее состояние символ единства трех народов Президент Беларуси поставил еще в феврале. С 2013 года, когда здесь в последний раз состоялся крупнейший международный фестиваль, монумент пришел в запустение. Какая же она, возрожденная Дружба? Знает корреспондент Александр Добриян. Валентина Радченко читает стихи земляка у подножия обновленного Монумента Дружбы. Для нее это место не просто точка на карте. В 1975-м она лично поднимала флаг на открытии символа добрососедства трех славянских народов. Сюда же приходила на свидания к будущему мужу. Здесь же были туристические и педагогические слеты. Сотни и сотни встреч, знакомств и дорогих сердцу мгновений.

Валентина Радченко, руководитель краеведческого музея Круговец-Калининского детского сада-средней школы:

Любили здесь встречаться. Просто приехать на Монумент – половить рыбу, покупаться. Встретиться с друзьями и отдохнуть. C 1962 года, когда здесь прошла первая встреча официальных делегаций приграничных областей, гостями «Трех сестер» стали президенты, политики, церковные и общественные деятели.

Крупнейший региональный форум, приуроченный ко Дню молодежи, проходил здесь в плоть до 2014-го – до тех пор, пока отношения между Россией и Украиной не дали трещину. Вслед за этим в упадок пришел и сам Монумент.

Валентина Радченко:

Было так неуютно, так некрасиво. Даже арматура была кое-где видна, настолько разрушался Монумент. Кусочки падали – штукатурка, глина, само кольцо было уже проржавленное, некрасивое. А сейчас совсем другой Монумент.

Ключевую роль в спасении Монумента Дружбы сыграл Президент Беларуси Александр Лукашенко. Задачу привести объект в надлежащее состояние глава нашего государства поставил в феврале.

Александр Добриян, корреспондент:

Глобальной реконструкции монумент подвергся впервые за 44 года своего существования. Однако даже те, кто бывал здесь неоднократно ранее, вряд ли сходу найдут пять отличий до и после. Все тот же курган, все те же белоснежные пилоны и бронзовые барельефы. Архитекторы постарались максимально придерживаться изначальной концепции. Единственную вольность, которую позволили при реконструкции, это национальные орнаменты, которые появились на лучах-дорогах, ведущих в Россию, Украину и Беларусь. Основные работы были завершены в кратчайшие сроки. На реставрацию пилонов и барельефов, замену плитки и устройство гранитных лестниц ушло меньше двух месяцев. Осенние работы по наведению порядка и благоустройству взяли на себя молодежные волонтерские отряды.