Здесь проходили международные фестивали, потом пришло запустение: как выглядит обновлённый Монумент Дружбы

Новости Беларуси. Возродить Дружбу. Миссия выполнена. На стыке границ Беларуси, России и Украины после реконструкции завершили благоустройство Монумента Дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Возродить Дружбу. Миссия выполнена. На стыке границ Беларуси, России и Украины после реконструкции завершили благоустройство Монумента Дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О значимости места говорит даже его неофициальное, народное название – «Три сестры». Напомним, задачу привести в надлежащее состояние символ единства трех народов Президент Беларуси поставил еще в феврале.
С 2013 года, когда здесь в последний раз состоялся крупнейший международный фестиваль, монумент пришел в запустение.
Какая же она, возрожденная Дружба? Знает корреспондент Александр Добриян.
Валентина Радченко читает стихи земляка у подножия обновленного Монумента Дружбы. Для нее это место не просто точка на карте. В 1975-м она лично поднимала флаг на открытии символа добрососедства трех славянских народов. Сюда же приходила на свидания к будущему мужу. Здесь же были туристические и педагогические слеты. Сотни и сотни встреч, знакомств и дорогих сердцу мгновений.
Валентина Радченко, руководитель краеведческого музея Круговец-Калининского детского сада-средней школы:
Любили здесь встречаться. Просто приехать на Монумент – половить рыбу, покупаться. Встретиться с друзьями и отдохнуть.
C 1962 года, когда здесь прошла первая встреча официальных делегаций приграничных областей, гостями «Трех сестер» стали президенты, политики, церковные и общественные деятели.
Крупнейший региональный форум, приуроченный ко Дню молодежи, проходил здесь в плоть до 2014-го – до тех пор, пока отношения между Россией и Украиной не дали трещину. Вслед за этим в упадок пришел и сам Монумент.
Валентина Радченко:
Было так неуютно, так некрасиво. Даже арматура была кое-где видна, настолько разрушался Монумент. Кусочки падали – штукатурка, глина, само кольцо было уже проржавленное, некрасивое. А сейчас совсем другой Монумент.
Ключевую роль в спасении Монумента Дружбы сыграл Президент Беларуси Александр Лукашенко. Задачу привести объект в надлежащее состояние глава нашего государства поставил в феврале.
Александр Добриян, корреспондент:
Глобальной реконструкции монумент подвергся впервые за 44 года своего существования. Однако даже те, кто бывал здесь неоднократно ранее, вряд ли сходу найдут пять отличий до и после. Все тот же курган, все те же белоснежные пилоны и бронзовые барельефы. Архитекторы постарались максимально придерживаться изначальной концепции. Единственную вольность, которую позволили при реконструкции, это национальные орнаменты, которые появились на лучах-дорогах, ведущих в Россию, Украину и Беларусь.
Основные работы были завершены в кратчайшие сроки. На реставрацию пилонов и барельефов, замену плитки и устройство гранитных лестниц ушло меньше двух месяцев. Осенние работы по наведению порядка и благоустройству взяли на себя молодежные волонтерские отряды.
Анна Мигун, волонтер:
Бывала здесь раньше неоднократно на турслетах. Это замечательное мероприятие, которое сплачивает народы наши – Россию, Беларусь и Украину.
Знаменитый монумент «Дружбы» привели в порядок
В 1970-х Монумент создавали сообща: белорусский архитектор, украинские скульпторы, российские предприятия. Нынешний ремонт полностью за белорусский счет. Разумеется, одной только реконструкции монумента для того, чтобы вернуть утраченное взаимопонимание, недостаточно. Однако это хороший символический шаг навстречу, приглашение сторон к конструктивному диалогу. И 2 миллиона рублей, затраченных на восстановление Монумента, – небольшая цена за мир в регионе.