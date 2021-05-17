От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина

Что уникального можно увидеть на выставке Алика Замостина «Лабиринт красок», показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Сергей Милюхин, фотограф, журналист, путешественник:

Когда он начинает, он не знает, что получится потом. И это реально удивляет. Олег Рыжков, куратор проекта «Анри Матисс. Взгляд»:

Много-много всего, а когда начинаешь всматриваться, ты видишь только то, что должен увидеть. Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

Он сближает наш мир.

Он никогда не держал в руках кисть и палитру. И тем не менее его фотоработы трудно отличить от картин. Сам мастер честно признаётся: это вовсе не магия, а игра света и цвета, переданная в нужном оттенке. Алик Замостин, фотохудожник:

Это живопись. Фотография – это фотография, а я нашёл что-то среднее между живописью и фотографией. По-моему, это получилось. Мне нравится, во всяком случае.

Правда, в этом промежутке – между началом создания шедевра и «нравится» – приходится поблуждать в лабиринте. «Лабиринт красок» – именно так называется новая выставка автора, которая открылась в галерее Михаила Савицкого. Алик Замостин:

Она продолжение. Предыдущая была поиски, как можно трансформировать фотографию в графику. А это уже графика, которую я сумел трансформировать. Я перевёл фотографию в цветную гамму. Это игра с красками, с цветом, это поиски красок, это поиски чего-то нового.

Звучит сложно. Но главное – зажигает внутренний свет. А ещё – передаёт идею, характер героев и атмосферу того уголка планеты, где был сделан снимок. На фотографиях – самые разные модели: от легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Ему позируют ромашки в поле и увядающая ветка сирени. У работы, которая украсила афишу, особая история.

Сергей Милюхин:

Горжусь тем, что я являюсь соавтором этой работы, потому что Алик её делал с моей фотографии. Тут была изображена фотография горной гориллы, доминантного самца, которого я снимал в горах Вирунга, в Конго. Подарил эту фотографию Алику, и он в свободное время от своего творчества сделал вот такой портрет, что мне очень приятно.

Кстати, сегодня друзья и знакомые с удовольствием делятся с фотохудожником яркими кадрами. Вот только угадать, чей снимок мастер возьмёт в работу в следующий раз – невозможно. Алик Замостин:

Я сам выбираю. Они даже не знают, когда я работаю над их портретами. Стоит заметить, экспозиция открылась в рамках выставки «Анри Матисс. Взгляд». 118 цветных литографий великого француза дополнили работы сорока белорусских художников, среди которых – и Алик Замостин. Куратор выставочного проекта поделился своим взглядом на творчество двух незаурядных мастеров.

Олег Рыжков:

Меня поражает именно работа с цветом. Когда человек работает с цветом, главное – не переборщить. У Алика Замостина вроде все ярко, насыщенно, как у Матисса, но в то же время нет перебора. Как и Матисс, он убирает все лишнее, оставляет именно то, что необходимо оставить для того, чтобы было впечатление целостности той или иной работы.

А что же думает по этому поводу сам автор? Алик Замостин:

Матисс был экспериментатор с цветами, с красками, с графикой. Я не хочу себя отождествлять с маэстро, но где-то одно и то же мы делали. Он делал это тогда, я – в XXI веке.

Выразить своё почтение таланту земляка и оценить новые шедевры фотохудожника на выставку заглянул Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман. Алекс Гольдман-Шайман:

Хотел поздравить Алика Замостина с новой выставкой. Он умница! Он работает быстро и интересно. Он изобретает для нас такой новый чудесный, красивый и яркий мир. Мне очень понравилась выставка! Цветная и интересная, с юмором и человеческим взглядом.

Господину послу пришлись по душе подсолнухи и одуванчики. К слову, автор не даёт названий своим картинам, поэтому вы тоже можете включить фантазию.

Ведь и в одуванчиках могут быть скрыты целые галактики. Но создание фотокартин – не единственный талант автора.

Сергей Милюхин:

На этой выставке Алик показал себя с ещё одной стороны. Он впервые опубликовал свою публицистическую работу. Это предисловие к выставке он написал сам, и оно замечательное. Поэтому то, что мы с ним планируем, это будет книжка.

То ли ещё будет! Впрочем, сам фотохудожник загадывать не любит. Алик Замостин:

Я начинал с классической фотографии. Я не знаю еще, куда я пойду. Я и не думал, что я и в это пойду, но так получилось. Я экспериментирую. Мне не интересна просто фотография. Я продолжаю снимать классическую фотографию, продолжаю делать черно-белые фотографии. Но вот эта игра в выделение, вот эта техника позволяет мне выделить фотографию, выделить какие-то нюансы, которые я хочу показать, может быть иногда что-то немного добавить, чтобы выделить. Но это игра. Я играю и все.