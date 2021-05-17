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От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина

17 мая 2021 13:00
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Что уникального можно увидеть на выставке Алика Замостина «Лабиринт красок», показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Милюхин, фотограф, журналист, путешественник:
Когда он начинает, он не знает, что получится потом. И это реально удивляет.

Олег Рыжков, куратор проекта «Анри Матисс. Взгляд»:
Много-много всего, а когда начинаешь всматриваться, ты видишь только то, что должен увидеть.

Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:
Он сближает наш мир.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-1

Он никогда не держал в руках кисть и палитру. И тем не менее его фотоработы трудно отличить от картин. Сам мастер честно признаётся: это вовсе не магия, а игра света и цвета, переданная в нужном оттенке.

Алик Замостин, фотохудожник:
Это живопись. Фотография – это фотография, а я нашёл что-то среднее между живописью и фотографией. По-моему, это получилось. Мне нравится, во всяком случае.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-4

Правда, в этом промежутке – между началом создания шедевра и «нравится» – приходится поблуждать в лабиринте. «Лабиринт красок» – именно так называется новая выставка автора, которая открылась в галерее Михаила Савицкого.

Алик Замостин:
Она продолжение. Предыдущая была поиски, как можно трансформировать фотографию в графику. А это уже графика, которую я сумел трансформировать. Я перевёл фотографию в цветную гамму. Это игра с красками, с цветом, это поиски красок, это поиски чего-то нового.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-7

Звучит сложно. Но главное – зажигает внутренний свет. А ещё – передаёт идею, характер героев и атмосферу того уголка планеты, где был сделан снимок. На фотографиях – самые разные модели: от легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Ему позируют ромашки в поле и увядающая ветка сирени. У работы, которая украсила афишу, особая история.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-10

Сергей Милюхин:
Горжусь тем, что я являюсь соавтором этой работы, потому что Алик её делал с моей фотографии. Тут была изображена фотография горной гориллы, доминантного самца, которого я снимал в горах Вирунга, в Конго. Подарил эту фотографию Алику, и он в свободное время от своего творчества сделал вот такой портрет, что мне очень приятно.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-13

Кстати, сегодня друзья и знакомые с удовольствием делятся с фотохудожником яркими кадрами. Вот только угадать, чей снимок мастер возьмёт в работу в следующий раз – невозможно.

Алик Замостин:
Я сам выбираю. Они даже не знают, когда я работаю над их портретами.

Стоит заметить, экспозиция открылась в рамках выставки «Анри Матисс. Взгляд». 118 цветных литографий великого француза дополнили работы сорока белорусских художников, среди которых – и Алик Замостин. Куратор выставочного проекта поделился своим взглядом на творчество двух незаурядных мастеров.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-16

Олег Рыжков:
Меня поражает именно работа с цветом. Когда человек работает с цветом, главное – не переборщить. У Алика Замостина вроде все ярко, насыщенно, как у Матисса, но в то же время нет перебора. Как и Матисс, он убирает все лишнее, оставляет именно то, что необходимо оставить для того, чтобы было впечатление целостности той или иной работы.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-19

А что же думает по этому поводу сам автор?

Алик Замостин:
Матисс был экспериментатор с цветами, с красками, с графикой. Я не хочу себя отождествлять с маэстро, но где-то одно и то же мы делали. Он делал это тогда, я – в XXI веке.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-22

Выразить своё почтение таланту земляка и оценить новые шедевры фотохудожника на выставку заглянул Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман.

Алекс Гольдман-Шайман:
Хотел поздравить Алика Замостина с новой выставкой. Он умница! Он работает быстро и интересно. Он изобретает для нас такой новый чудесный, красивый и яркий мир. Мне очень понравилась выставка! Цветная и интересная, с юмором и человеческим взглядом.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-25

Господину послу пришлись по душе подсолнухи и одуванчики. К слову, автор не даёт названий своим картинам, поэтому вы тоже можете включить фантазию.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-28

Ведь и в одуванчиках могут быть скрыты целые галактики. Но создание фотокартин – не единственный талант автора.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-31

Сергей Милюхин:
На этой выставке Алик показал себя с ещё одной стороны. Он впервые опубликовал свою публицистическую работу. Это предисловие к выставке он написал сам, и оно замечательное. Поэтому то, что мы с ним планируем, это будет книжка.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-34

То ли ещё будет! Впрочем, сам фотохудожник загадывать не любит.

Алик Замостин:
Я начинал с классической фотографии. Я не знаю еще, куда я пойду. Я и не думал, что я и в это пойду, но так получилось. Я экспериментирую. Мне не интересна просто фотография. Я продолжаю снимать классическую фотографию, продолжаю делать черно-белые фотографии. Но вот эта игра в выделение, вот эта техника позволяет мне выделить фотографию, выделить какие-то нюансы, которые я хочу показать, может быть иногда что-то немного добавить, чтобы выделить. Но это игра. Я играю и все.

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина-37

Сергей Милюхин:
Все сейчас задумываются лишь об одном: как дальше жить будем? Я надеюсь, что искусство спасет мир и творчество тоже.

# Выставки в Минске # Культура # Сергей Милюхин # Олег Рыжков # Алекс Гольдман-Шайман # Алик Замостин # Фотофакт # Искусство

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