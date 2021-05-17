От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина
Что уникального можно увидеть на выставке Алика Замостина «Лабиринт красок», показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Сергей Милюхин, фотограф, журналист, путешественник:
Когда он начинает, он не знает, что получится потом. И это реально удивляет.
Олег Рыжков, куратор проекта «Анри Матисс. Взгляд»:
Много-много всего, а когда начинаешь всматриваться, ты видишь только то, что должен увидеть.
Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:
Он сближает наш мир.
Он никогда не держал в руках кисть и палитру. И тем не менее его фотоработы трудно отличить от картин. Сам мастер честно признаётся: это вовсе не магия, а игра света и цвета, переданная в нужном оттенке.
Алик Замостин, фотохудожник:
Это живопись. Фотография – это фотография, а я нашёл что-то среднее между живописью и фотографией. По-моему, это получилось. Мне нравится, во всяком случае.
Правда, в этом промежутке – между началом создания шедевра и «нравится» – приходится поблуждать в лабиринте. «Лабиринт красок» – именно так называется новая выставка автора, которая открылась в галерее Михаила Савицкого.
Алик Замостин:
Она продолжение. Предыдущая была поиски, как можно трансформировать фотографию в графику. А это уже графика, которую я сумел трансформировать. Я перевёл фотографию в цветную гамму. Это игра с красками, с цветом, это поиски красок, это поиски чего-то нового.
Звучит сложно. Но главное – зажигает внутренний свет. А ещё – передаёт идею, характер героев и атмосферу того уголка планеты, где был сделан снимок. На фотографиях – самые разные модели: от легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Ему позируют ромашки в поле и увядающая ветка сирени. У работы, которая украсила афишу, особая история.
Сергей Милюхин:
Горжусь тем, что я являюсь соавтором этой работы, потому что Алик её делал с моей фотографии. Тут была изображена фотография горной гориллы, доминантного самца, которого я снимал в горах Вирунга, в Конго. Подарил эту фотографию Алику, и он в свободное время от своего творчества сделал вот такой портрет, что мне очень приятно.
Кстати, сегодня друзья и знакомые с удовольствием делятся с фотохудожником яркими кадрами. Вот только угадать, чей снимок мастер возьмёт в работу в следующий раз – невозможно.
Алик Замостин:
Я сам выбираю. Они даже не знают, когда я работаю над их портретами.
Стоит заметить, экспозиция открылась в рамках выставки «Анри Матисс. Взгляд». 118 цветных литографий великого француза дополнили работы сорока белорусских художников, среди которых – и Алик Замостин. Куратор выставочного проекта поделился своим взглядом на творчество двух незаурядных мастеров.
Олег Рыжков:
Меня поражает именно работа с цветом. Когда человек работает с цветом, главное – не переборщить. У Алика Замостина вроде все ярко, насыщенно, как у Матисса, но в то же время нет перебора. Как и Матисс, он убирает все лишнее, оставляет именно то, что необходимо оставить для того, чтобы было впечатление целостности той или иной работы.
А что же думает по этому поводу сам автор?
Алик Замостин:
Матисс был экспериментатор с цветами, с красками, с графикой. Я не хочу себя отождествлять с маэстро, но где-то одно и то же мы делали. Он делал это тогда, я – в XXI веке.
Выразить своё почтение таланту земляка и оценить новые шедевры фотохудожника на выставку заглянул Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман.
Алекс Гольдман-Шайман:
Хотел поздравить Алика Замостина с новой выставкой. Он умница! Он работает быстро и интересно. Он изобретает для нас такой новый чудесный, красивый и яркий мир. Мне очень понравилась выставка! Цветная и интересная, с юмором и человеческим взглядом.
Господину послу пришлись по душе подсолнухи и одуванчики. К слову, автор не даёт названий своим картинам, поэтому вы тоже можете включить фантазию.
Ведь и в одуванчиках могут быть скрыты целые галактики. Но создание фотокартин – не единственный талант автора.
Сергей Милюхин:
На этой выставке Алик показал себя с ещё одной стороны. Он впервые опубликовал свою публицистическую работу. Это предисловие к выставке он написал сам, и оно замечательное. Поэтому то, что мы с ним планируем, это будет книжка.
То ли ещё будет! Впрочем, сам фотохудожник загадывать не любит.
Алик Замостин:
Я начинал с классической фотографии. Я не знаю еще, куда я пойду. Я и не думал, что я и в это пойду, но так получилось. Я экспериментирую. Мне не интересна просто фотография. Я продолжаю снимать классическую фотографию, продолжаю делать черно-белые фотографии. Но вот эта игра в выделение, вот эта техника позволяет мне выделить фотографию, выделить какие-то нюансы, которые я хочу показать, может быть иногда что-то немного добавить, чтобы выделить. Но это игра. Я играю и все.
Сергей Милюхин:
Все сейчас задумываются лишь об одном: как дальше жить будем? Я надеюсь, что искусство спасет мир и творчество тоже.