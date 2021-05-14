Древнегреческая мифология, история славян и белорусские легенды. Три уникальные выставки проходят в Минске

Творить под мирным небом нам помогла Победа. Во многом благодаря ей галерейная жизнь Минска сегодня буквально пестрит событиями. Мы заглянули в несколько выставочных пространств и оценили творчество сразу трех поколений мастеров. Какие выставки стоит посетить, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Выставочный проект «Між намі» Начнем нашу арт-экскурсию с Дворца искусств. Сергей Шемет, художник:

Мы где-то похожи, но мы все-таки разные. Александр Шаппо, скульптор:

Мы не конкуренты друг другу, мы просто занимаемся каждый своим делом.

Белорусский квартет. Древнегреческая мифология, история славян и белорусские легенды связали четырех талантливых художников: Павла Татарникова, Сергея Шемета, Игоря Гордиенка и Александра Шаппо. На своей юбилейной выставке они представили самые разные виды искусства: скульптуру, авторскую и станковую графику, а также арт-объекты. Ксения Жуковская, куратор выставочного проекта «Між намі»:

Выставка получилась настолько лаконичной и цельной, что я бы назвала ее музыкальным произведением, потому как здесь четыре самодостаточных голоса, они вступают в диалог «між намі» и в то же время говорят на своей линии, у каждого свой лейтмотив.

Вы спросите: как в одном экспозиционном пространстве могут «ужиться» сразу несколько авторов с громкими именами? И мы ответим: легко! Ксения Жуковская:

Они все выходцы из Парната – гимназии-колледжа музыки и изобразительного искусства имени Ахремчика. Они один класс, давно друг друга знают, поэтому для них сосуществование на одной площадке, в одном пространстве – не какое-то перечение, соперничество, это диалог и взгляд на себя со стороны.

Примечательно, что дальше каждый пошел своей дорогой: живопись, графика, скульптура. Но творческие пути художников вновь пересеклись – на Козлова, 3. Александр Шаппо:

Мы как раз не собирались, как 10 лет спустя собираются одноклассники. Мы решили собраться выставочным проектом. Ребята мне предложили, и я согласился. Не отдельно, персонально, а как срез эпохи. Всё-таки мы дети перестройки. Мы на сломе эпох родились и жили.

Сергей Шемет:

Объединяет нас то, что мы с одного года, у нас одно образование, одна академия, через которую мы прошли. Такая как бы дружба, компания, когда мы встречаемся, часто вспоминаем что-то, и это скрепляет наш коллектив. Под этой концепцией мы решили сделать эту юбилейную выставку.

Чем живут современные авторы и что помогает им звучать в унисон? Сергей Шемет:

Белорусский фольклор мне интересен тем, что от этого идет что-то родное, что-то из детства: воспоминания, детские сказки, книги. На основе этих воспоминаний, ассоциаций с мистикой я посвятил несколько работ этой теме.

Кажется, люди и пейзажи на этих картинах сошли со старинных гравюр. Это все – о прославленном графике Павле Татарникове. Тема славянских мифов ему, как и Сергею Шемету, особенно близка. Александр Шаппо в свою очередь увлекся эллинистической культурой и мифологией.

Александр Шаппо:

Я представляю свои работы разных лет. Есть работы, которые я ранее не выставлял. Они собрались в единый выставочный проект под названием «Молодые боги. Посвящение в Древней Греции». Выставка посвящена древнегреческой мифологии, литературе, каким-то греческим личностям.

Сапфо, Эдип и Аристофан заворожили автора своими произведениями, а вот Одиссей и Геракл – подвигами. Но, оказывается, и древнегреческим героям знакома старость – об этом она из самых свежих работ скульптора. Александр Шаппо:

Посвящение Гераклу, персонажу, которого все знают. Но знают его в героической ипостаси, а не ухода его, старости. Всем кажется, что герой вечен, но на самом деле героизм, герой не вечен. Его тоже постигают старость и какие-то жизненные разочарования.

Выставка «Чым не цуд беларускае Палессе?» художника Александра Греся В прошлом инженер-конструктор по защите атомных станций, сегодня – художник. Александр Гресь видел белорусское Полесье разным. Более того, он стал одним из тех людей, которые ценой своего здоровья спасали родную землю от экологической катастрофы.

Александр Гресь, художник:

Срочно сказали, что нужно приехать на Чернобыльскую атомную станцию. Меня главный инженер подвез до поезда. Поезд уже отправлялся, я в последний вагон вскочил и приехал в Киев. Ходили три ракеты. Я из Комарина приехал. С Комарина меня подвезли на военном «козле». Меня довезли до атомной станции. Еще бабушка с дедушкой сидели и перебирали лисички.

Зарево над станцией и заброшенные дома – эти воспоминания потом лягут в основу чернобыльской серии. Александр Гресь – ликвидатор. Но больше, чем ужасы войны, рассказанные отцом, и увиденные собственными глазами облака радиационной пыли, его впечатлило творчество. Искусство плетения соломенных шкатулок ему передал по наследству отец – народный мастер.

Александр Гресь:

Всем нравились эти куфэрки, свадебные шкатулки. Была Олимпиада-80. Когда я готовился к этой Олимпиаде, мне сказали: «Очень красиво. Всем нравится. Сохраняй традиционное творчество». И меня приняли в художественном фонде народным мастером.

Евгений Ефимов, научный сотрудник НАН Беларуси:

Александра Ефимовича Греся я знаю более 30 лет. Мы с ним впервые в 1994-м году поехали в Англию вместе с одним из музыкальных коллективов, он вез свои работы: соломенные изделия и картины. Мы представляли его замечательное творчество английской публике в интермедиях между концертами. С тех пор мы с ним дружим и он один из лучших друзей нашего хорового коллектива Академии наук. Я даже знаю, почему. Потому что он по образованию инженер, но он очень серьезно, талантливо увлечен живописью. В нашем хоре мы тоже научные сотрудники, инженеры и увлечены музыкальным творчеством. По профилю нашей жизни мы соответствуем друг другу.

Как и выставочный проект «Мiж намi», увидеть аутентичные соломенные работы можно во Дворце искусств. Выставка «Акварельные откровения» художницы Анны Чепурной-Олейник В отличие от нашего предыдущего героя, Анна Чепурная-Олейник – дипломированный художник. Девушка приехала с юга Беларуси, чтобы показать жителям столицы свое творчество. Выставка в галерее произведений Леонида Щемелева стала своеобразным итогом трехлетних акварельных экспериментов.

Анна Чепурная-Олейник, художница:

В основном здесь представлены натюрморты. Мне нравится, что я выступаю в роли режиссера-постановщика, где могу играть с композицией, цветом, динамичными линиями. Цветы, плоды – то прекрасное, что всегда вдохновляет, говорит о нашей земле, о нашей родине.

Любимыми моделями Анны стали подсолнухи. Вслед за Ван Гогом и Полем Гогеном художница изучила их при разном освещении и погоде. Анна Чепурная-Олейник:

Их можно рисовать весь год. Они прекрасны молодыми, когда они с золотистыми лепестками, они прекрасны, когда они созревшие, и прекрасны зимой, когда отсутствует натура (цветы). Это прекрасный символ, который можно показывать, поэтому подсолнухам у меня посвящена очень большая серия.

Самая солнечная из картин – «Исполнение желаний». Ее автор написала в знойный летний день в Бресте. Анна Чепурная-Олейник:

Я помню эту испепеляющую жару в Бресте, но этот цвет виден, и ты его чувствуешь кожей. Вот этот жар мне хотелось передать в акварели. Когда я смотрю на эту работу, я вспоминаю эти жаркие летние дни, понимаю, что именно такие работы можно нарисовать только в определенное время, летом.