Премьера: 15 мая в Большом театре покажут «Лебединое озеро» в постановке Елизарьева

Новости Беларуси. 15 мая в Большом покажут «Лебединое озеро» в постановке Валентина Елизарьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый популярный балетный спектакль в мире, символ всего классического искусства.

Вечером на сцене театра оперы и балета он обретет совершенно новое звучание. Обновлены хореография и драматургия, в спектакль возвращены музыкальные номера, которые постепенно исчезали из постановки. При этом сохранена оригинальная партитура Чайковского.

Работая над премьерой «Лебединого озера», маэстро Елизарьев специально поднимал архивы. В завершение сюрприз для зрителя – в новой версии «Лебединого озера» финал обещают счастливый.