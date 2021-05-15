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Премьера: 15 мая в Большом театре покажут «Лебединое озеро» в постановке Елизарьева

15 мая 2021 13:50
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Новости Беларуси. 15 мая в Большом покажут «Лебединое озеро» в постановке Валентина Елизарьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьера: 15 мая в Большом театре покажут «Лебединое озеро» в постановке Елизарьева-1

Это самый популярный балетный спектакль в мире, символ всего классического искусства.

Вечером на сцене театра оперы и балета он обретет совершенно новое звучание. Обновлены хореография и драматургия, в спектакль возвращены музыкальные номера, которые постепенно исчезали из постановки. При этом сохранена оригинальная партитура Чайковского.

Работая над премьерой «Лебединого озера», маэстро Елизарьев специально поднимал архивы. В завершение сюрприз для зрителя – в новой версии «Лебединого озера» финал обещают счастливый.

# Балет # Культура # Валентин Елизарьев # Фотофакт

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