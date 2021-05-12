Шесть премьер и гала-концерт звёзд мирового масштаба. Какие постановки покажут зрителям во время «Балетного лета»?

Новости Беларуси. В Минск возвращается «Балетное лето». А вместе с ними и музыкальные вечера в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За период карантинных ограничений белорусская публика успела соскучиться по этим фестивалям.

И вот организаторы объявили о подготовке к летнему формату и проектам «Балетное лето в Большом» и «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов».