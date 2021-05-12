Шесть премьер и гала-концерт звёзд мирового масштаба. Какие постановки покажут зрителям во время «Балетного лета»?

Новости Беларуси. В Минск возвращается «Балетное лето». А вместе с ними и музыкальные вечера в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За период карантинных ограничений белорусская публика успела соскучиться по этим фестивалям.
И вот организаторы объявили о подготовке к летнему формату и проектам «Балетное лето в Большом» и «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов».
С 11 по 17 июня главная балетная сцена окажется во власти музы танца Терпсихоры. Обещают шесть премьер. А в завершение – гала-концерт звезд мирового балета. Фестиваль откроет новинка – «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Гостем «Балетного лета» станет академический театр «Киев Модерн-балет». В программе также «Щелкунчик» Петра Чайковского в новой интерпретации и «Анна Каренина».
Каждый раз эти постановки проходят при аншлаге. Ожидается еще множество сюрпризов для ценителей искусства в любимом формате.