«Появилась главная мотивация и цель». Сергей Лазарев – о своем сыне, новом альбоме и дружбе

Сегодня мы беседуем с российским певцом – Сергеем Лазаревым.

Я хочу поздравить вас с Днем Рождения. 1 апреля – это, я считаю, очень хорошая шутка появиться на свет. Легко ли с этой датой по жизни? Сергей Лазарев, певец:

У каждого человека есть свой день его рождения, у меня первого апреля и не важно. Кто-то вообще родился 29 февраля, раз в четыре года празднует. Такие же люди тоже рождаются, вот им как раз, наверное, сложно. А мне очень легко и весело, и задорно.

Нешуточным поздравление у вас было 1 апреля. Я видел в Instagram. Вас поздравил сын Никита. Сергей Лазарев:

Спел, порадовал меня. Он меня радует каждый день! Это было очень трогательное поздравление. Он исполнил песню «Пусть бегут неуклюже». С этого начался мой день, утро 1 апреля. Далее я вечером очень шумно отмечал с гостями, коллегами, друзьями, очень много было звезд, и все поздравляли, гуляли до самого раннего утра.

Что касается сына. Планируете ли его связать с шоу-бизнесом, с вокалом? Сергей Лазарев:

Рано говорить об этом, о том, чем будет заниматься мой сын. Я абсолютно точно не буду настаивать по одной простой причине: человек должен сам понять, к чему лежит душа, и в этом направлении действовать и себя развивать. Моя мама меня не ограничивала, и я выбирал то, что я хочу по жизни. И мне кажется, что это правильно. Я тоже никаким образом его в шоу-бизнес не буду двигать, потому что, во-первых, это очень сложный, непростой и порой циничный бизнес. Поэтому я хочу, чтобы у него сейчас было детство, максимально его оградить от того, что происходит с ним, оградить его от дополнительного внимания и суеты. Он сейчас проявляет склонности к футболу, ему нравятся активные виды спорта – плавание, футбол.

Что у вас конкретно поменялось, когда появился сын? Сергей Лазарев: Во мне поменялось очень многое. Во-первых, отношение к тому, что я делаю, потому что появилась главная мотивация и цель: для кого я это делаю. Ответственность появилась невероятная. Я понимаю: всё, что я делаю, я через призму воспринимаю и думаю. И, конечно, ребенок меняет жизнь, быт, всё.

Шоу-бизнес насколько бывает циничным, бывает жестоким? Бывают друзья на всю жизнь или нет, бывают только приятели? Сергей Лазарев:

Да нет, бывают друзья. У меня много друзей. Я вообще в принципе такой общительный, неконфликтный человек, поэтому мне одно удовольствие порадоваться за успехи других. Я в этом плане абсолютно нормальный, потому что я самодостаточный человек. Я знаю, что я могу, что я имею, как я к этому шел и добился, поэтому я абсолютно спокойно могу хвалить работы коллег, если они успешные. Так что я считаю, что дружба возможна, нужно просто понимать, что каждый человек индивидуален, у каждого свой путь – вот это самое важное. Просто кто-то чуть дольше идет к успеху, кто-то чуть быстрее.

Но опять же, я говорю о том, что если есть одна и та же песня, в одном исполнении может стать хитом, а та же самая песня в другом исполнении не может стать хитом. Вышел новый англоязычный альбом. Сергей Лазарев:

Так принято во всем мире, что идёт новый тур в поддержку нового альбома. У нас же, наоборот, очень часто принято, что люди с одними и теми же песнями ездят годами, десятилетиями, просто программу по-другому называют, а список песен тот же. Я все-таки решил, что новая программа, новое шоу и новые песни. Для своих фанатов таких преданных и для любителей евро-поп-дэнс-формата я записал сейчас новый альбом на английском языке. Он вышел как раз в день моего рождения, называется «The one», и мне очень радостно было, что тут же попал на первое место iTunes и в России, и здесь. Просто приходят мне чарты, я посмотрел, что Беларусь тоже активно поддержала этот альбом. И 1 апреля он оказался на первом месте в чартах.

В декабре вышел альбом, в ноябре открылся магазин десертов для питомцев. Что это такое? Сергей Лазарев:

Все так немножко с улыбкой говорят по поводу слова «десерты». На самом деле – это лакомство, и открылся полноценный зоомагазин, где у нас присутствуют различные товары и в том числе аксессуары, более того, и корма, которые мы стали производить. Это мой бизнес-проект. Слово «торты» воспринимается людьми, как нечто сладкое, но по факту, я как собачник, и все собачники или любители кошек понимают, что сладкое собакам, кошкам нельзя, противопоказано и ужасно. Это диетический продукт по факту, просто выглядит как настоящий торт. В основе его все мясные ингредиенты и овощи. Это некое лакомство. Так что это успешная и добрая история. Мы помогаем и различным приютам кошек и собак, потому что моя собака тоже из приюта. Я её взял.