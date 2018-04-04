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Ученики Молодечненского колледжа искусств презентовали концерт ко Дню единения

04 апреля 2018 15:43
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Новости Беларуси. Воспитанники Молодечненского колледжа искусств имени М.К.Огинского презентовали свою программу на сцене Белгосфилармонии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специальный концерт был посвящен Дню единения Беларуси и России.

Ученики Молодечненского колледжа искусств презентовали концерт ко Дню единения-1

Столица музыкантам из Молодечно давно уже покорилась. Им аплодируют в Прибалтике, Польше, Украине. Готовить достойного уровня концертные программы позволяет необъятный талант и прекрасная техническая база.

Подробнее – в видеоматериале

# Культура # Фотофакт # Концерт в Минске

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