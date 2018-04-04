Ученики Молодечненского колледжа искусств презентовали концерт ко Дню единения

Новости Беларуси. Воспитанники Молодечненского колледжа искусств имени М.К.Огинского презентовали свою программу на сцене Белгосфилармонии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специальный концерт был посвящен Дню единения Беларуси и России.