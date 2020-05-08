50-литровая «репа» из ретрофильмов и самый маленький на одну чашку. Показываем уникальную коллекцию самоваров

Во флигеле Лошицкой усадьбы уютно прописались вещицы из прошлого. Резные комоды, старинные брички, машинки «Зингер», чугунные утюги.
Во флигеле Лошицкой усадьбы уютно прописались вещицы из прошлого. Резные комоды, старинные брички, машинки «Зингер», чугунные утюги.
Уникальная экспозиция – итог многолетнего труда минского коллекционера Сергея Шило. Предметы с богатой историей для него – источник вдохновения и своего рода связь с прошлым, о котором он, кажется, знает все.
Сергей Шило, художник, коллекционер:
Лев Толстой был предан анафеме церковью за его атеистические взгляды, и якобы его стали отливать в виде вот такой заслоночки, регулирующей подачу воздуха с трубой.
С такими работали на швейных предприятиях именно гладильщики, работали мужчины, поскольку они сами по себе тяжелые.
Вот это один из самых маленьких в коллекции – цельнолитой, соответственно, он нагревался целиком. Это так называемые манжетные утюги.
Шипели в домах минчан не только утюги на углях, но и пузатые самовары. Для дизайнера они – дороже всех сокровищ!
Сергей Шило:
Прелесть в самой процедуре, в самой технологии – в удовольствии общения с деревом, с металлом, с водой.
Времен Российской империи, советские, восточные, европейские, фабричные в единственном экземпляре, глянцевые и с чеканкой. Без сомнения – главное украшение стола.
Сергей Шило:
100% ручная работа, т. е. не фабричный, не артельный, эгоист так называемый – это самый маленький в коллекции. Это на одну чашку, поэтому эгоист.
Поскольку самовары топились зимой в избах, труба имела форму сапога, иногда она так и называлась «сапожок», и вот эта кривизна позволяла выводить самоварный дым прямо в печную трубу.
Если самовар притухал и надо было его снова раскочегарить, был специальный сапог, собранный гармошкой.
В былые времена самовар мог стоить, как корова и даже целая изба. Душу согревали мятой и мелиссой, так называемой горбатой и китайскими чаями. В середине XIX века минские газеты пестрили объявлениями об элитных сортах. Восточную моду подхватили быстро, стали приобретать чайные сервизы для гостей. Целебный и диковинный напиток хранили в специальных шкатулках.
Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории г. Минска:
На конец XIX века попадается объявление одного торгового дома Цзинь Лунь, который занимался поставками чая из Китая. Самый дешевый – байховый черный чай, он, вообще, бессортный получается, стоил 1 рубль 60 копеек либо 1 рубль 40 копеек. Самый дорогой – это был сорт Цзинь Бяо, 3 рубля. К нему еще подавали так называемые сухие и мокрые десерты, т. е. сухие – это печенье, булочки, мокрые – это какие-то желе, кексы.
За самоваром собирался весь двор. С ним встречали молодоженов. Посуду хозяюшки натирали краснокирпичной пылью и берегли. Вот такие брежневские и с хохломской росписью были полноправными членами советских семей.
А 50-литровая «репа» стала звездой ретрофильмов. Особая гордость коллекции – тульские самовары.
Сергей Шило:
Вот такой комбинированный медно-латунный самовар практически не встречается. Это российский дореволюционный экземпляр. Если вот этот медный сделан на фабрике Баташева знаменитого, то этот сделан мастером вручную из запчастей от фабричного самовара с применением медной банки или гляка так называемого в белорусской культуре.
Чайные церемонии были показателем достатка и статуса семьи. Дворяне пили из фарфоровых кружек, купечество из стаканов и блюдец, смакуя каждый глоток и растягивая удовольствие. Впрочем, выпивать больше трех чашек считалось дурным тоном. Кружку переворачивали и в знак благодарности клали сверху кусочек сахара.
Лидия Маркович:
Были еще две традиции пить чай – вприкуску, это кусочек сахара клали в рот, он очень долго таял, пока вот он не растаял – чай чашечку за чашечкой пьют. Если же в надбавку, то кусочек сахара клали в чашку и он уже там тогда растворялся. Если не было сахара, то леденцы монпансье, по два леденца нужно было брать. Вот такая традиция.
Для усадеб еще была характерна одна, поскольку это, все-таки, свое хозяйство, демонстрировались различные сладости: удивительные джемы, варенья, мед, если кто-то пасекой владеет. Это тоже все выставлялось тогда на стол.
В мечтах энтузиаста создать музей ретро, где в тишине за кольцевой можно будет прокатиться на лошадях и выпить чашечку ароматного напитка. К слову, все травяные сборы он готовит самостоятельно. Сомнений нет – с такой коллекцией и любовью к традициям у него точно все получится.