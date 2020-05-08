50-литровая «репа» из ретрофильмов и самый маленький на одну чашку. Показываем уникальную коллекцию самоваров

Во флигеле Лошицкой усадьбы уютно прописались вещицы из прошлого. Резные комоды, старинные брички, машинки «Зингер», чугунные утюги.

Уникальная экспозиция – итог многолетнего труда минского коллекционера Сергея Шило. Предметы с богатой историей для него – источник вдохновения и своего рода связь с прошлым, о котором он, кажется, знает все.

Сергей Шило, художник, коллекционер:

Лев Толстой был предан анафеме церковью за его атеистические взгляды, и якобы его стали отливать в виде вот такой заслоночки, регулирующей подачу воздуха с трубой.

С такими работали на швейных предприятиях именно гладильщики, работали мужчины, поскольку они сами по себе тяжелые.

Вот это один из самых маленьких в коллекции – цельнолитой, соответственно, он нагревался целиком. Это так называемые манжетные утюги.

Шипели в домах минчан не только утюги на углях, но и пузатые самовары. Для дизайнера они – дороже всех сокровищ! Сергей Шило:

Прелесть в самой процедуре, в самой технологии – в удовольствии общения с деревом, с металлом, с водой.

Времен Российской империи, советские, восточные, европейские, фабричные в единственном экземпляре, глянцевые и с чеканкой. Без сомнения – главное украшение стола. Сергей Шило:

100% ручная работа, т. е. не фабричный, не артельный, эгоист так называемый – это самый маленький в коллекции. Это на одну чашку, поэтому эгоист.

Поскольку самовары топились зимой в избах, труба имела форму сапога, иногда она так и называлась «сапожок», и вот эта кривизна позволяла выводить самоварный дым прямо в печную трубу.

Если самовар притухал и надо было его снова раскочегарить, был специальный сапог, собранный гармошкой.

В былые времена самовар мог стоить, как корова и даже целая изба. Душу согревали мятой и мелиссой, так называемой горбатой и китайскими чаями. В середине XIX века минские газеты пестрили объявлениями об элитных сортах. Восточную моду подхватили быстро, стали приобретать чайные сервизы для гостей. Целебный и диковинный напиток хранили в специальных шкатулках.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории г. Минска:

На конец XIX века попадается объявление одного торгового дома Цзинь Лунь, который занимался поставками чая из Китая. Самый дешевый – байховый черный чай, он, вообще, бессортный получается, стоил 1 рубль 60 копеек либо 1 рубль 40 копеек. Самый дорогой – это был сорт Цзинь Бяо, 3 рубля. К нему еще подавали так называемые сухие и мокрые десерты, т. е. сухие – это печенье, булочки, мокрые – это какие-то желе, кексы.

За самоваром собирался весь двор. С ним встречали молодоженов. Посуду хозяюшки натирали краснокирпичной пылью и берегли. Вот такие брежневские и с хохломской росписью были полноправными членами советских семей.

А 50-литровая «репа» стала звездой ретрофильмов. Особая гордость коллекции – тульские самовары.

Сергей Шило:

Вот такой комбинированный медно-латунный самовар практически не встречается. Это российский дореволюционный экземпляр. Если вот этот медный сделан на фабрике Баташева знаменитого, то этот сделан мастером вручную из запчастей от фабричного самовара с применением медной банки или гляка так называемого в белорусской культуре.

Чайные церемонии были показателем достатка и статуса семьи. Дворяне пили из фарфоровых кружек, купечество из стаканов и блюдец, смакуя каждый глоток и растягивая удовольствие. Впрочем, выпивать больше трех чашек считалось дурным тоном. Кружку переворачивали и в знак благодарности клали сверху кусочек сахара.

Лидия Маркович:

Были еще две традиции пить чай – вприкуску, это кусочек сахара клали в рот, он очень долго таял, пока вот он не растаял – чай чашечку за чашечкой пьют. Если же в надбавку, то кусочек сахара клали в чашку и он уже там тогда растворялся. Если не было сахара, то леденцы монпансье, по два леденца нужно было брать. Вот такая традиция.

Для усадеб еще была характерна одна, поскольку это, все-таки, свое хозяйство, демонстрировались различные сладости: удивительные джемы, варенья, мед, если кто-то пасекой владеет. Это тоже все выставлялось тогда на стол.