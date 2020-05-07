«Личные вещи людей, которые не вернулись с войны». Что ещё можно посмотреть на онлайн-выставке в Нацбиблиотеке

Выдача книг читателям в Национальной библиотеке – лишь небольшая часть работы, особое внимание тематическим выставкам. Сегодня это проект «Великая Победа». Что можно посмотреть на онлайн-выставке в Нацбиблиотеке, узнали в программе «Большой город».
Выдача книг читателям в Национальной библиотеке – лишь небольшая часть работы, особое внимание тематическим выставкам. Сегодня это проект «Великая Победа». Что можно посмотреть на онлайн-выставке в Нацбиблиотеке, узнали в программе «Большой город».
Оксана Семашко, корреспондент:
Всего на выставке представлено несколько сотен экспонатов. Наиболее трогает сердце – это, конечно, личные вещи людей, которые не вернулись с войны. Только в Несвижском гетто были замучены и убиты около пяти тысяч человек, лишь единицы вернулись с войны.
Теперь в Национальной библиотеки с предметами быта и повседневности героев тех лет можно познакомиться виртуально.
Книги, рукописи, фото, работы художников военных лет – все это для нас стало еще ближе. Экспозиция будет работать до конца года.