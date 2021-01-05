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Онлайн-формат и открытое голосование. Как будет проходить Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»?

05 января 2021 11:41
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Новости Беларуси. Участников из 28 стран соберет международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй по счету форум пройдет в онлайн-формате.

Онлайн-формат и открытое голосование. Как будет проходить Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»?-1

Свое творчество представят более 300 коллективов и исполнителей. В 2021 году расширены и номинации. Это не только вокал и хореография, но также инструментальная музыка, декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла.

Онлайн-формат и открытое голосование. Как будет проходить Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»?-4

Кроме творческих состязаний, участников ожидают и мастер-классы. Опытом поделятся именитые члены жюри фестиваля.

Онлайн-формат и открытое голосование. Как будет проходить Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»?-7

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества центра культуры «Витебск»:
У нас добавились новые номинации, поэтому во всех номинациях у нас будут проведены мастер-классы. Я могу привести пример: это и мастер-класс от народной артистки России Натальи Банновой, и от народного артиста Молдовы Константина Московича, и от наших знаменитых хореографов, например, Тимура Коридзе из Грузии, расскажет особенности грузинской танцевальной хореографии.

Онлайн-формат и открытое голосование. Как будет проходить Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»?-10

Глеб Лапицкий, генеральный директор центра культуры «Витебск»:
У нас будут участвовать Индия, Соединенные Штаты Америки, у нас будут африканские страны.

Очень интересным для них стал формат, потому что это не просто формат, где тебя продемонстрируют, кроме этого ты получишь открытое голосование. Потом будет возможность в режиме онлайн мастер-классов, творческих встреч задать вопрос, что ему не понравилось или над чем надо работать. Поэтому формат обратной связи, я думаю, это одна из таких фишек, которая и получила отклик у наших участников.

Онлайн-формат и открытое голосование. Как будет проходить Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»?-13

Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске» пройдет с 8 по 10 января. Обладатель Гран-при форума получит возможность стать участником мероприятий юбилейного 30-го «Славянского базара».

# Конкурс # Культура # Светлана Авдеева # Глеб Лапицкий # Наталья Баннова # Константин Москович # Тимур Коридзе # Фотофакт

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