Онлайн-формат и открытое голосование. Как будет проходить Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»?

Новости Беларуси. Участников из 28 стран соберет международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй по счету форум пройдет в онлайн-формате.

Свое творчество представят более 300 коллективов и исполнителей. В 2021 году расширены и номинации. Это не только вокал и хореография, но также инструментальная музыка, декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла.

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества центра культуры «Витебск»: У нас добавились новые номинации, поэтому во всех номинациях у нас будут проведены мастер-классы. Я могу привести пример: это и мастер-класс от народной артистки России Натальи Банновой, и от народного артиста Молдовы Константина Московича, и от наших знаменитых хореографов, например, Тимура Коридзе из Грузии, расскажет особенности грузинской танцевальной хореографии.

Глеб Лапицкий, генеральный директор центра культуры «Витебск»:

У нас будут участвовать Индия, Соединенные Штаты Америки, у нас будут африканские страны.

Очень интересным для них стал формат, потому что это не просто формат, где тебя продемонстрируют, кроме этого ты получишь открытое голосование. Потом будет возможность в режиме онлайн мастер-классов, творческих встреч задать вопрос, что ему не понравилось или над чем надо работать. Поэтому формат обратной связи, я думаю, это одна из таких фишек, которая и получила отклик у наших участников.