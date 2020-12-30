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В храме, где крестили Янку Купалу, реставрируют старинный орган

30 декабря 2020 17:21
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Новости Беларуси. В костеле Святой Троицы в Радошковичах реставрируют уникальный орган конца XIX – начала XX веков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Примечательно, что когда-то в этом храме крестили маленького Янку Купала.

В храме, где крестили Янку Купалу, реставрируют старинный орган-1

Планируется, что после реставрации орган будет звучать 26 голосами и станет четвертым по величине в католических храмах после Минска, Гродно и Пинска. Его доставили в Радашковичи из Браслава. Там установили новый.

В храме, где крестили Янку Купалу, реставрируют старинный орган-4

Особенность этого инструмента в том, что он собирается из нескольких: за основу был взят краковский орган начала XX века. Дата изготовления – 1910 год. Но в нем есть детали еще более древние.

В храме, где крестили Янку Купалу, реставрируют старинный орган-7

Дмитрий Лотов, мастер Московской государственной филармонии (Россия):
Он очень мягкий, очень приятный и очень хорошо заполняет костел. Здесь все было в очень плохом виде, надо понимать. Пришлось капитально его переделывать, потому что старая трактура – электрическая – уже никуда не годилась, пришлось выбрасывать просто и делать новую.

В храме, где крестили Янку Купалу, реставрируют старинный орган-10

Так как в Браславе совершенно по-другому расположен балкон, здесь пришлось заново все планировать, как он должен здесь стоять, сделать все подводки. Это сложная работа.

В храме, где крестили Янку Купалу, реставрируют старинный орган-13

Планируется, что отреставрированный инструмент летом зазвучит в полную силу. Последний раз прихожане костела Святой Троицы в Радашковичах слышали звуки органа в 60-х годах прошлого века.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Дмитрий Лотов # Фотофакт

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