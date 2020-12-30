В храме, где крестили Янку Купалу, реставрируют старинный орган

Новости Беларуси. В костеле Святой Троицы в Радошковичах реставрируют уникальный орган конца XIX – начала XX веков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Примечательно, что когда-то в этом храме крестили маленького Янку Купала.

Планируется, что после реставрации орган будет звучать 26 голосами и станет четвертым по величине в католических храмах после Минска, Гродно и Пинска. Его доставили в Радашковичи из Браслава. Там установили новый.

Особенность этого инструмента в том, что он собирается из нескольких: за основу был взят краковский орган начала XX века. Дата изготовления – 1910 год. Но в нем есть детали еще более древние.

Дмитрий Лотов, мастер Московской государственной филармонии (Россия):

Он очень мягкий, очень приятный и очень хорошо заполняет костел. Здесь все было в очень плохом виде, надо понимать. Пришлось капитально его переделывать, потому что старая трактура – электрическая – уже никуда не годилась, пришлось выбрасывать просто и делать новую.

Так как в Браславе совершенно по-другому расположен балкон, здесь пришлось заново все планировать, как он должен здесь стоять, сделать все подводки. Это сложная работа.