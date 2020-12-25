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На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки

25 декабря 2020 12:05
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Вертеп, шопка, жлоб. Как только не называют батлейку. Этот народный театр кукол стал символом Рождества. Оно и понятно, сюжеты о вечном еще долго будут находить зрителя.

На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки -1

25 декабря у католиков большой праздник. Костел Пресвятой Девы Марии на Рождество по традиции согревает огонь из Иерусалима и сценки из Евангелия. Когда в ночь с 24 на 25 декабря на свет появился Иисус Христос, поклониться небесному царю пришли волхвы с золотом и ладаном, пастухи и животные. Дело было в Вифлееме, Батлееме, отсюда и пошло название – батлейка.

На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки -4

Юрий, дьякон архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии:
Пророки писали, что в городе Давида (то есть в Вифлееме) родится спаситель мира, когда Мария и Иосиф шли на перепись населения, искали место для ночлега, все места в гостиницах были заняты, осталось место только в хлеву. В тот момент рождается Христос. Католические декорации, евангельский сюжет рождения младенца Христа берут начало от Франциска Ассизского – святой из Италии в 13 веке соорудил батлейку в гроте, целый город пришел наблюдать и молиться.  

На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки -7

В 16 веке католики стали показывать библейские сюжеты на белорусских землях. На Витебщине, например, был известен жлоб, от слова желоб – кормушка, в которой лежал новорожденный Иисус. Это был своеобразный театр теней, который по форме напоминал храм.

На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки -10

Батлейка могла состоять из одного уровня, двух и трех. В классическом варианте, на самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад.

На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки -13

Полина Буканова, научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры:
Самым папулярным спектаклем лічыцца «Цар Ірад» – гэта сцэнка-інтэрмедыя. Вядома, што Ірад быў такі жорсткі цар, які загадаў забіць Ісуса Хрыста. Вядома, што яго ніхто не пакараў за гэты кепскі ўчынак, што ён загадаў забіць усіх немаўлят, людзі праз такую ​​сцэнку вырашылі яго пакараць.  

На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки -16

Спустя век батлейка попадает в руки местечковых мастеров, спектакли становятся не только религиозными, но и народными. В бытовых сценках высмеивали недостатки, подшучивали над евреями и цыганами. Люди узнавали себя, соседей и смеялись до слез.

На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки -19

«Мужик и доктор», «Антось и коза» названия говорили сами за себя. Всего же было более 40 ролей. Батлейка всегда собирала аншлаг на Колядки. К зрителям ее везли на санях, а лучшей благодарностью за просмотр была свечка.             

На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки -22

Полина Буканова:
Гэтыя спектаклі суправаджаліся музыкай, заўсёды былі цымбалы, скрыпка, гармонік, дуда. На аддзелы паміж паверхамі маглі клеіць праграмкі, на іх пісалі тэксты песень, людзі маглі падпяваць батлейшчыку падчас спектакля. Гэта аналаг сучаснага караоке быў.

На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки -25

Мы заглянули в закулисье. В полу прорези. В былые времена его даже устилали заячьим мехом, чтобы куклы бесшумно скользили. Окна  помогают батлейщику подсматривать за зрителями, если что-то пошло не так, можно включить импровизацию.

На самом верху было небо, посредине земля, а внизу ад. Тайны и история белорусской батлейки -28

Полина Буканова:
Кожная лялька батлеечная павінна была мець такі шпень, дзякуючы якому яна рухалася па прорэзях. Лялькі мелі такія нітачкі, дзякуючы якім наш Зорнік можа рухаць рукамі.  

Найдите время на зимних каникулах для батлейки. В столице насладиться просмотром можно в Музее истории театральной и музыкальной культуры, «Белорусской хатке» и гостиной Владислава Голубка. Культпоход каждому подарит свое волшебство.

# Театр # Культура # Полина Буканова # дьякон Юрий # Анастасия Макеева # Фотофакт

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