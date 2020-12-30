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Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске

30 декабря 2020 10:35
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Какие необычные экспонаты можно увидеть в Минске, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Детство на идиш, взаимопроникновение культур и семейные традиции. Коллекционер Игорь Сурмачевский представил выставку, посвященную иудаике, – «Тутэйшы Iерусалiм». Как мечта еврейского народа о собственной земле приобрела белорусские черты.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -1

Игорь Сурмачевский, коллекционер, дизайнер:
Слуцкие пояса использовались и в еврейской традиции как ценная ткань, на которой выкладывалась Тора или же она пряталась в специальные ниши. С двух сторон шли слуцкие пояса, а наверху обычно была надпись: «Если забуду Иерусалим, пусть отсохнет моя рука». Они всегда помнили о своей Родине. Они мечтали об Иерусалиме, но когда они смотрели в окно, то видели «Тутэйшы Iерусалiм», который изображали на серебряных кубках.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -4

Примечательно, что экспозиция открылась во время Хануки – праздника свечей. К слову, интерес к еврейской культуре и традициям возник у коллекционера неспроста: дает о себе знать интернациональное детство.

Игорь Сурмачевский:
Мой дед погиб на войне в 1941 году, бабушка из Борисова ждала его до 1955-го: он пропал без вести, ей пришла похоронка. Вторым браком она вышла за еврея. Мое детство прошло именно в еврейской атмосфере, потому что мой второй дедушка был Шлема Самуилович Каган.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -7

У названого дедушки Игоря Сурмачевского были сестра Рахиль и брат Яша. Наш герой хорошо знает от отца рассказы тети Рахиль о партизанском прошлом. А вот дядя Яша уехал в Чикаго. Оттуда он хотел отправить родным весьма габаритный презент.

Игорь Сурмачевский:
Яша хотел подарить своему брату огромный кадиллак. Вы только представьте, если бы такой кадиллак проехал по Борисову в 60-х годах – это была бы бомба. Но, к сожалению, у Яши случился сердечный приступ, кадиллак доехал до Гамбурга, а советская сторона выставила такую пошлину за этот кадиллак, что, к сожалению, он не приехал в Борисов.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -10

Кроме семейных легенд и шкафа, который Шлема привез из Вены, – а он прошел всю войну и дошел до столицы Австрии – наш собеседник сохранил воспоминания о необычном еврейско-православном быте.

Игорь Сурмачевский:
Мое детство было и в Борисове, и в Фаниполе. Я мог сравнивать: в Фаниполе бабушка – католичка, я мог делать все, что хотел. Я пошел в сад, нарвал яблок, съел клубнику. А в Борисове все было все по часам.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -13

Какую бабушку наш собеседник любил больше, догадаться несложно. И тем не менее, детские впечатления вылились в большую коллекцию, которую Игорь Сурмачевский представил в галерее Михаила Савицкого.

Игорь Сурмачевский:
Основной цвет, который я выбрал, это темно-синий пурпур, который использовался в сакральной одежде первосвященников. На его фоне выставлена одна их жемчужин моей коллекции – это Тора из Волковыска.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -16

Особую ценность представляют киддуши. Чем же уникальны такие кубки?

Игорь Сурмачевский:
Киддуши, которые выполнены на наших землях, имеют свое отличие от европейских. У нас развился такой рисунок, как городской пейзаж. На самом деле это изображение синагоги, как себе евреи представляли свой рай.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -19

Только вот почему этот рай больше напоминает столичную ратушу или пейзажи под Минском? Впрочем, каждый может увидеть свой сакральный смысл. А заодно полюбоваться эксклюзивной мебелью эпохи Бидермейера: потомки Авраама любили окружать себя поистине красивыми предметами.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -22

Уже не Бидермейер, но дорогое и знакомое нам советское детство: с мандаринами, оливье и украшенной ватой и серебристым дождиком елкой. Тут вам и пузатый Винни, и трогательные новогодние открытки, и удивительные праздничные коробки для подарков, и даже выпуски «Мурзилки». Кто же те волшебники, которые смогли нас вернуть в праздник тридцатилетней давности? Оказалось, что всему виной старинный сундук.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -25

Евгения Стельмахова, старший научный сотрудник Музея истории города Минска:
Весь предыдущий год Музей истории города Минска работал над новой экспозицией по улице Раковская, 17, и мы будем делать музей советского Минска. Мы обратились к минчанам, чтобы они нам помогли в подготовке экспозиции, сами сделать своими руками, достали из антресолей то, что им не нужно, все эти советские милые вещи и принесли нам в музей. Одним из самых ценных наших приобретений стал один невзрачный сундук, наполненный доверху ватой и старинными советскими елочными игрушками.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -28

Так ларец стал первым и самым главным экспонатом выставки «Что растет на елке», а его содержимое украсило праздничные деревья и витрины.

Елизавета Микуцевич, старший научный сотрудник Музея истории города Минска:
У нас представлены различные персонажи, наверное, самые любимые игрушки у детей – это герои сказок, животные, люди в национальных костюмах, дети. Самые интересные игрушки сделаны из ваты, они самые редкие и старые на нашей выставке.

Раритеты еврейской культуры и советские ёлочные игрушки. Необычные экспонаты можно увидеть в Минске -31

Заснеженные домики, колокольчики, игрушки из картона и фольги, серебряные бусы, Дед Мороз из ваты – все это и много чего еще можно увидеть до 17 января по адресу: площадь Свободы, 15. Так что спешите подарить себе праздник и узнать больше об истории своего народа и не только.

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