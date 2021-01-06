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В Минске открылась выставка народного творчества. Что там можно увидеть?

06 января 2021 20:53
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Новости Беларуси. Выставка современного народного творчества «Рождественские узоры» проходит в областном центре народного творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минске открылась выставка народного творчества. Что там можно увидеть?-1

Здесь представлены полтысячи творческих работ. Их авторы – около сотни мастеров изо всех регионов страны, многие из которых являются членами союза мастеров народного творчества.

В Минске открылась выставка народного творчества. Что там можно увидеть?-4

Так, на выставке можно увидеть елку, украшенную игрушками из соломы и лозы, элементы одежды с набивным декором, гончарную, плетеную, бондарную посуду, а также настенные ковры с росписью и аппликацией.

В Минске открылась выставка народного творчества. Что там можно увидеть?-7

Можно прикоснуться к разным видам старинных белорусских ремесел.

В Минске открылась выставка народного творчества. Что там можно увидеть?-10

Евгений Сахута, председатель Белорусского союза мастеров народного творчества: 
Хто завітае на выстаўку, той можа падзівіцца майстэрству чалавечых рук, якія могуць з самых простых матэрыялаў – гліна, дрэва, лаза, салома – вырабляць такія прыгожыя рэчы, якія у большасці выпадкаў спалучаюць у сабе і дэкаратыўнасць, і мастацкасць, і практычнасць, утылітарнасць. Яны могуць выкарыстоўвацца і ў побыце.

В Минске открылась выставка народного творчества. Что там можно увидеть?-13

Кстати, некоторые произведения искусства посвящены Рождеству, произведениям белорусской мифологии и народному быту. Посетить выставку можно до 17 января.

# Выставки в Минске # Культура # Евгений Сахута # Фотофакт

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