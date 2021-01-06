В Минске открылась выставка народного творчества. Что там можно увидеть?

Новости Беларуси. Выставка современного народного творчества «Рождественские узоры» проходит в областном центре народного творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь представлены полтысячи творческих работ. Их авторы – около сотни мастеров изо всех регионов страны, многие из которых являются членами союза мастеров народного творчества.

Так, на выставке можно увидеть елку, украшенную игрушками из соломы и лозы, элементы одежды с набивным декором, гончарную, плетеную, бондарную посуду, а также настенные ковры с росписью и аппликацией.

Можно прикоснуться к разным видам старинных белорусских ремесел.

Евгений Сахута, председатель Белорусского союза мастеров народного творчества:

Хто завітае на выстаўку, той можа падзівіцца майстэрству чалавечых рук, якія могуць з самых простых матэрыялаў – гліна, дрэва, лаза, салома – вырабляць такія прыгожыя рэчы, якія у большасці выпадкаў спалучаюць у сабе і дэкаратыўнасць, і мастацкасць, і практычнасць, утылітарнасць. Яны могуць выкарыстоўвацца і ў побыце.