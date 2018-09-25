«Он вскружил ей голову тем, что не был типичным». В Минске состоится премьера мюзикла про любовь Мэрилин Монро

Владислава Артюковская, режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?»: Много снято фильмов, много документального кино про Мэрилин Монро, а мне захотелось найти такую историю, где была, в первую очередь, история любви. Потому что с Мэрилин Монро связано много фривольности, много некрасивых историй. Мы всё это обходим стороной, потому что есть такой интересный факт: у неё во время съёмок одного фильма был роман. Что, казалось бы, такого удивительного?! Среди актрис и актёров бывают во время съёмок романы. Но роман был непростой, уже в воспоминаниях Монро говорила, что «потеряла голову». Даже этот факт, что она «потеряла голову» – уже интересно. От кого? От какой личности могла «потерять голову» Мэрилин Монро?! Поэтому мне захотелось вот эту историю любви, поэтому спектакль о любви. Один из моих персонажей говорит так: «Люди с любовью в сердце совершают великие подвиги, а с любовью на устах – великие преступления. Некоторые ищут любовь всю жизнь, а некоторые от неё бегут». Так вот, нам была интересна сама эта тема любви, казалось бы, тема вечная, но тема, рассказанная от лица Мэрилин Монро.

Это – авторская постановка?

Владислава Артюковская:

На самом деле я – автор. Много пишу: и пьесы, и драматургию, и мюзиклы. Поэтому я – и автор музыки, и автор либретто.

Чем вскружил голову Мэрилин Монро ваш герой?

Андрей Асимович, актёр:

Он вскружил ей голову тем, что не был типичным, и не был похож на тех людей, которые её до этого окружали. Он и дамский угодник, и ловелас. Собственно, и не из-за своей природной красоты, а из-за харизмы, в первую очередь, из-за своего вокального таланта, впоследствии – актёрского таланта. Эта история любви произошла вопреки и, в принципе, такого произойти не должно было. Я исполняю роль Ива Монтана.