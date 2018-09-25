«Он вскружил ей голову тем, что не был типичным». В Минске состоится премьера мюзикла про любовь Мэрилин Монро

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?» – Владислава Артюковская, актриса – Екатерина Муратова и актёр – Андрей Асимович.
Что обусловило выбор темы для мюзикла?
Владислава Артюковская, режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?»:
Много снято фильмов, много документального кино про Мэрилин Монро, а мне захотелось найти такую историю, где была, в первую очередь, история любви. Потому что с Мэрилин Монро связано много фривольности, много некрасивых историй. Мы всё это обходим стороной, потому что есть такой интересный факт: у неё во время съёмок одного фильма был роман. Что, казалось бы, такого удивительного?! Среди актрис и актёров бывают во время съёмок романы. Но роман был непростой, уже в воспоминаниях Монро говорила, что «потеряла голову». Даже этот факт, что она «потеряла голову» – уже интересно. От кого? От какой личности могла «потерять голову» Мэрилин Монро?! Поэтому мне захотелось вот эту историю любви, поэтому спектакль о любви. Один из моих персонажей говорит так: «Люди с любовью в сердце совершают великие подвиги, а с любовью на устах – великие преступления. Некоторые ищут любовь всю жизнь, а некоторые от неё бегут». Так вот, нам была интересна сама эта тема любви, казалось бы, тема вечная, но тема, рассказанная от лица Мэрилин Монро.