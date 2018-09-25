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«Он вскружил ей голову тем, что не был типичным». В Минске состоится премьера мюзикла про любовь Мэрилин Монро

25 сентября 2018 10:41
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?» – Владислава Артюковская, актриса Екатерина Муратова и актёр – Андрей Асимович.

Что обусловило выбор темы для мюзикла?

Владислава Артюковская, режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?»:
Много снято фильмов, много документального кино про Мэрилин Монро, а мне захотелось найти такую историю, где была, в первую очередь, история любви. Потому что с Мэрилин Монро связано много фривольности, много некрасивых историй. Мы всё это обходим стороной, потому что есть такой интересный факт: у неё во время съёмок одного фильма был роман. Что, казалось бы, такого удивительного?! Среди актрис и актёров бывают во время съёмок романы. Но роман был непростой, уже в воспоминаниях Монро говорила, что «потеряла голову». Даже этот факт, что она «потеряла голову» уже интересно. От кого? От какой личности могла «потерять голову» Мэрилин Монро?! Поэтому мне захотелось вот эту историю любви, поэтому спектакль о любви. Один из моих персонажей говорит так: «Люди с любовью в сердце совершают великие подвиги, а с любовью на устах великие преступления. Некоторые ищут любовь всю жизнь, а некоторые от неё бегут». Так вот, нам была интересна сама эта тема любви, казалось бы, тема вечная, но тема, рассказанная от лица Мэрилин Монро.

«Он вскружил ей голову тем, что не был типичным». В Минске состоится премьера мюзикла про любовь Мэрилин Монро-1

Это авторская постановка?

Владислава Артюковская:
На самом деле я автор. Много пишу: и пьесы, и драматургию, и мюзиклы. Поэтому я и автор музыки, и автор либретто.

Чем вскружил голову Мэрилин Монро ваш герой?

Андрей Асимович, актёр:
Он вскружил ей голову тем, что не был типичным, и не был похож на тех людей, которые её до этого окружали. Он и дамский угодник, и ловелас. Собственно, и не из-за своей природной красоты, а из-за харизмы, в первую очередь, из-за своего вокального таланта, впоследствии актёрского таланта. Эта история любви произошла вопреки и, в принципе, такого произойти не должно было. Я исполняю роль Ива Монтана.

«Он вскружил ей голову тем, что не был типичным». В Минске состоится премьера мюзикла про любовь Мэрилин Монро-4

Владислава Артюковская:
Когда Мэрилин Монро была замужем за Артуром Миллером, а Ив Монтан был женат на Симоне Синьоре. Это, действительно, роман вопреки.

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# События в Минске # Культура # Екатерина Муратова # Андрей Асимович # Фотофакт # Театр

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