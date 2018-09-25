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Белорусская Мэрилин Монро: «Мне пришлось доставать из себя эту женственность»

25 сентября 2018 10:41
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?» – Владислава Артюковская, актриса Екатерина Муратова и актёр – Андрей Асимович.

Искать актрису на роль Мэрилин Монро долго не пришлось?

Владислава Артюковская, режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?»:
Когда я Катю увидела, то я подумала: «Боже, она ещё поет, ещё и великолепная актриса, кого ещё искать, если не она?!» Я поняла, что она сможет сыграть этого персонажа и в жизни она такая лёгкая настоящая Мэрилин Монро.

Белорусская Мэрилин Монро: «Мне пришлось доставать из себя эту женственность»-1

Вам легко удалось войти в роль?

Екатерина Муратова, актриса:
Нет, нелегко. Несмотря на то, что как сказала Владислава Игоревна, лёгкая и всегда с улыбкой, с хорошим настроением, мне пришлось доставать из себя вот эту женственность, обаяние Мэрилин Монро. Великолепная улыбка, говорит с придыханием, смотрит с вожделением, обожает мужское внимание. Я немножко в этом плане другая, я стеснительная, я немножко зажатая, я не люблю, когда слишком много внимания обращено ко мне. Работа проделана огромная, потому что, на самом деле, это сложный человек. Понять её натуру, её внутреннее «Я» не каждый способен. Несмотря на то, что внешне она прекрасно улыбается, всегда на позитиве, где-то там внутри у неё буря эмоций, она счастливый и несчастный человек, два в одном.

Белорусская Мэрилин Монро: «Мне пришлось доставать из себя эту женственность»-4

Непросто играть не просто любовь, а сумасшедшую головокружительную любовь?

Екатерина Муратова:
Нелегко, конечно. Но каждый человек испытывает любовь, испытывает эти чувства индивидуально. Я естественно, пережив однажды любовь, надеюсь, что раз и навсегда, я надеюсь, что донесу это эмоционально и, естественно, в картинке для наших зрителей.

Белорусская Мэрилин Монро: «Мне пришлось доставать из себя эту женственность»-7

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# События в Минске # Культура # Екатерина Муратова # Андрей Асимович # Фотофакт # Театр

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