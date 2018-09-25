Белорусская Мэрилин Монро: «Мне пришлось доставать из себя эту женственность»
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?» – Владислава Артюковская, актриса – Екатерина Муратова и актёр – Андрей Асимович.
Искать актрису на роль Мэрилин Монро долго не пришлось?
Владислава Артюковская, режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?»:
Когда я Катю увидела, то я подумала: «Боже, она ещё поет, ещё и великолепная актриса, кого ещё искать, если не она?!» Я поняла, что она сможет сыграть этого персонажа и в жизни она такая лёгкая – настоящая Мэрилин Монро.
Вам легко удалось войти в роль?
Екатерина Муратова, актриса:
Нет, нелегко. Несмотря на то, что как сказала Владислава Игоревна, лёгкая и всегда с улыбкой, с хорошим настроением, мне пришлось доставать из себя вот эту женственность, обаяние Мэрилин Монро. Великолепная улыбка, говорит с придыханием, смотрит с вожделением, обожает мужское внимание. Я немножко в этом плане другая, я стеснительная, я немножко зажатая, я не люблю, когда слишком много внимания обращено ко мне. Работа проделана огромная, потому что, на самом деле, это – сложный человек. Понять её натуру, её внутреннее «Я» не каждый способен. Несмотря на то, что внешне она прекрасно улыбается, всегда на позитиве, где-то там внутри у неё буря эмоций, она счастливый и несчастный человек, два в одном.
Непросто играть не просто любовь, а сумасшедшую головокружительную любовь?
Екатерина Муратова:
Нелегко, конечно. Но каждый человек испытывает любовь, испытывает эти чувства индивидуально. Я естественно, пережив однажды любовь, надеюсь, что раз и навсегда, я надеюсь, что донесу это эмоционально и, естественно, в картинке для наших зрителей.