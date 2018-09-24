300-летнее развитие жанра анималистики можно проследить на выставке в Гомеле

Новости Беларуси. От роскошных кресел с львиными лапами из дворцовых залов до фарфоровых кроликов из бабушкиного серванта. В эти дни в Гомеле можно проследить 300-летнее развитие жанра анималистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это древнейшая из тем в творчестве человека. От создания первых наскальных изображений быков и мамонтов прошли уже тысячи лет, а художники до сих пор продолжают регулярно обращаться к образам животных.

Татьяна Литвинова, заведующий художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Это желание, наверное, выразить свое отношение к окружающему миру. И скачущие всадники в эпоху барокко – это же движение, динамика, что характерно для этого стиля. А в эпоху романтизма всадник на вздыбленном коне – это всегда символ свободы.

Геннадий Куренных, житель Гомеля:

Возможно потому, что во многом человек хочет им подражать, он восхищается, например, их внешним видом, способностями, возможностями. То есть изображением птицы человек, наверное, все-таки завидует тому, что птица может летать, а человек – нет.