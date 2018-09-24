Прямой эфир

300-летнее развитие жанра анималистики можно проследить на выставке в Гомеле

24 сентября 2018 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От роскошных кресел с львиными лапами из дворцовых залов до фарфоровых кроликов из бабушкиного серванта. В эти дни в Гомеле можно проследить 300-летнее развитие жанра анималистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300-летнее развитие жанра анималистики можно проследить на выставке в Гомеле-1

Это древнейшая из тем в творчестве человека. От создания первых наскальных изображений быков и мамонтов прошли уже тысячи лет, а художники до сих пор продолжают регулярно обращаться к образам животных.

300-летнее развитие жанра анималистики можно проследить на выставке в Гомеле-4

Татьяна Литвинова, заведующий художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Это желание, наверное, выразить свое отношение к окружающему миру. И скачущие всадники в эпоху барокко – это же движение, динамика, что характерно для этого стиля. А в эпоху романтизма всадник на вздыбленном коне – это всегда символ свободы.

300-летнее развитие жанра анималистики можно проследить на выставке в Гомеле-7

Геннадий Куренных, житель Гомеля:
Возможно потому, что во многом человек хочет им подражать, он восхищается, например, их внешним видом, способностями, возможностями. То есть изображением птицы человек, наверное, все-таки завидует тому, что птица может летать, а человек – нет.

300-летнее развитие жанра анималистики можно проследить на выставке в Гомеле-10

Выставка проходит во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Основная часть экспонатов – из частной коллекции.

# Выставка # Культура # Татьяна Литвинова # Геннадий Куренных # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Из Беларуси, а не Белоруссии». Цимбалистка Настя Ванеева рассказала, почему исправила Галкина на программе «Лучше всех»
23 сентября 2018 16:56

«Из Беларуси, а не Белоруссии». Цимбалистка Настя Ванеева рассказала, почему исправила Галкина на программе «Лучше всех»

Йога, роспись хной и пряная кухня: в центре Минска развернулся День культуры Индии
23 сентября 2018 13:42

Йога, роспись хной и пряная кухня: в центре Минска развернулся День культуры Индии

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья»
22 сентября 2018 17:35

Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья»