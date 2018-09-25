«Я шмат спяваю на мове и хацела б пісаць свае песні». Есть ли спрос на обучение на белорусском языке?

Родная мова – прыгожая і меладычная. Аб гэтым ведаюць і дарослыя, і дзеці: вучні гімназіі №23, якая ўжо 15 гадоў з’яўляецца беларускамоўнай. Але так было незаўсёды.

У 1936 годзе тут размяшчалася лётнае вучылішча, былі жаночыя і спартыўныя класы, у адным з якіх вырасла зорка беларускага хакея – Руслан Салей. Сёння ў гімназіі навучаецца 473 чалавекі, а ў апошнім годзе школа сустрэла яшчэ 100 першакласнікаў.

Дзверы школы заўседы адчынены! Сярод гімназістаў ёсць дзеці і з іншаземных сямей, якія з задавальненнем і цікавасцю вывучаюць замежную для іх беларускую мову. У будучыні яны смогуць добра валодаць і лёгка карыстацца ёй, як i жыхары нашай краiны, нават на перапынках, у звычайным жыцці.