«Она с барных высоких стульев прыгает и при этом нужно петь. Режиссёр о мюзикле «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?» – Владислава Артюковская, актриса – Екатерина Муратова и актёр – Андрей Асимович.

Чем будете удивлять зрителей?

Владислава Артюковская, режиссёр мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?»:

У нас очень сложный мюзикл, потому что актёры не просто стоят и поют на точках, они бесконечно танцуют. Есть танцы настолько сложные! Вот у Екатерины есть такой танец, где она на стульях прыгает, с барных высоких стульев и ещё при этом нужно петь. У нас есть ещё такая «фишка», что у нас такой синтез театра и кино, потому что задник – это огромный широкомасштабный экран, который будет взаимодействовать, как театр и кино, как будто герои сходят с этих полотен к нам. Есть такое ощущение какой-то нереальности всего происходящего.

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