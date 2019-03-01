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Олег Лукашевич: наши современники – это художники, которые могут наравне стоять с раскрученными художниками

01 марта 2019 08:36
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Новости Беларуси. В Национальном художественном музее представили цикл документальных фильмов под названием «Современное белорусское искусство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Лукашевич: наши современники – это художники, которые могут наравне стоять с раскрученными художниками-1

Олег Лукашевич: наши современники – это художники, которые могут наравне стоять с раскрученными художниками-3

Проект посвящён плеяде выдающихся художников нашей страны. 12 короткометражных лент рассказывают о жизни и творчестве белорусских художников, скульпторов и иконописцев.

«Современное искусство Беларуси. Владимир Прокопцов». Документальный проект представят 28 февраля в Национальном художественном музее

Олег Лукашевич: наши современники – это художники, которые могут наравне стоять с раскрученными художниками-6

Александр Алексеев, автор и режиссёр проекта «Современное искусство Беларуси»:
Мы очень часто просили художников: «Живите своей обычной жизнью. Живите и делайте, как вам нравится, и делитесь своим мировоззрением, философией. Ни в коем случае не смотрите на нас». И мы начинали за ним так невольно подглядывать. Это было самое сложное – уйти в настоящий мир этого человека.

Олег Лукашевич: наши современники – это художники, которые могут наравне стоять с раскрученными художниками-9

Олег Лукашевич, автор и режиссёр проекта «Современное искусство Беларуси»:
Многие даже не подозревают об этом, не знают, что среди нас, наши современники – это выдающиеся художники, которые могут наравне стоять с великими и раскрученными мировыми художниками.

Олег Лукашевич: наши современники – это художники, которые могут наравне стоять с раскрученными художниками-12

Олег Лукашевич: наши современники – это художники, которые могут наравне стоять с раскрученными художниками-14

Просветительский проект подготовили специально к 80-летию Национального художественного музея.

Олег Лукашевич: наши современники – это художники, которые могут наравне стоять с раскрученными художниками-17

# Выставки в Минске # Культура # Олег Лукашевич # Александр Алексеев

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