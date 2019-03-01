Олег Лукашевич: наши современники – это художники, которые могут наравне стоять с раскрученными художниками

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее представили цикл документальных фильмов под названием «Современное белорусское искусство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект посвящён плеяде выдающихся художников нашей страны. 12 короткометражных лент рассказывают о жизни и творчестве белорусских художников, скульпторов и иконописцев. «Современное искусство Беларуси. Владимир Прокопцов». Документальный проект представят 28 февраля в Национальном художественном музее

Александр Алексеев, автор и режиссёр проекта «Современное искусство Беларуси»:

Мы очень часто просили художников: «Живите своей обычной жизнью. Живите и делайте, как вам нравится, и делитесь своим мировоззрением, философией. Ни в коем случае не смотрите на нас». И мы начинали за ним так невольно подглядывать. Это было самое сложное – уйти в настоящий мир этого человека.

Олег Лукашевич, автор и режиссёр проекта «Современное искусство Беларуси»:

Многие даже не подозревают об этом, не знают, что среди нас, наши современники – это выдающиеся художники, которые могут наравне стоять с великими и раскрученными мировыми художниками.