Спектакль-призёр Венецианского фестиваля и мастер-класс по созданию пьесы: Неделя современной белорусской драматургии в Минске

Неделя современной белорусской драматургии «Концентрация» проходит в Минске с 25 февраля по 3 марта. На Большой сцене Республиканского театра белорусской драматургии будут представлены постановки последних двух лет и совсем свежие премьеры отечественных авторов. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – театровед, руководитель проектов Центра белорусской драматургии – Анастасия Василевич, драматург – Виталий Королев и драматург – Андрей Иванов.

Что покажут? Анастасия Василевич, театровед, руководитель проектов Центра белорусской драматургии:

В рамках Недели покажут шесть спектаклей, не все из них премьерные, но многие из них уже заслуженно получили экспертную оценку. Например, спектакль по пьесе Андрея Иванова «Это всё она», которая поставлена во многих театрах не только в Беларуси, но и даже в Уругвае.

Андрей Иванов, драматург:

Со мной связался переводчик, такой Альберт Уганьери, который когда-то учился в Советском Союзе и был влюблён в русскую культуру. Он ищет периодически русскоязычные пьесы и так получилось, что ему посоветовали, мы связались, он перевёл и вот в Уругвае в Монтевидео поставлен этот спектакль. У вас будет шанс сегодня посмотреть этот спектакль в рамках Недели на сцене Республиканского театра белорусской драматургии.

Анастасия Василевич:

Это первый белорусский театр, который занял приз на Венецианском фестивале, там было 1 500 спектаклей в дополнительной программе. Всего лишь 6 были награждены и один из них – «Это всё она», который пройдёт у нас в театре и который написан нашим драматургом, что очень приятно. Чем ещё будете радовать? Анастасия Василевич:

Самая свежая премьера нашего театра – это спектакль «Билет на брестский поезд». Виталий будет вести мастер-класс в этот раз на Неделе белорусской драматургии. Можно сказать, что это такие две яркие постановки, также у нас два прекрасных спектакля по пьесам Дмитрия Богославского, которого тоже все знают, как актёра, режиссёра Молодёжного театра. Будут лучшие из лучших и современные.