Проект «Пешеходка» расширяет музыкальную карту Минска

Сейчас их около 20, большая часть располагается в подземных переходах по всему городу. Есть точки и в историческом центре, вскоре их станет больше. Звучание приобретут Троицкое предместье, улицы Революционная и Комсомольская. А что думают минчане: нужно ли и дальше расширять музыкальную карту города?

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