Проект «Пешеходка» расширяет музыкальную карту Минска

Новости Беларуси. Проект «Пешеходка» расширяется. В Минске появятся новые площадки для выступлений уличных музыкантов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Проект «Пешеходка» расширяется. В Минске появятся новые площадки для выступлений уличных музыкантов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас их около 20, большая часть располагается в подземных переходах по всему городу. Есть точки и в историческом центре, вскоре их станет больше. Звучание приобретут Троицкое предместье, улицы Революционная и Комсомольская. А что думают минчане: нужно ли и дальше расширять музыкальную карту города?
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