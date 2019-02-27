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Проект «Пешеходка» расширяет музыкальную карту Минска

27 февраля 2019 20:30
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Новости Беларуси. Проект «Пешеходка» расширяется. В Минске появятся новые площадки для выступлений уличных музыкантов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект «Пешеходка» расширяет музыкальную карту Минска-1

Сейчас их около 20, большая часть располагается в подземных переходах по всему городу. Есть точки и в историческом центре, вскоре их станет больше. Звучание приобретут Троицкое предместье, улицы Революционная и Комсомольская. А что думают минчане: нужно ли и дальше расширять музыкальную карту города?

Подробнее в видеоматериале

# Музыка # Культура # Фотофакт

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