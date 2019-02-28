XX век в камне и металле. Выставка скульптора Дмитрия Попова открылась в Гомеле

Его монументальные работы, скульптурные композиции и мемориальные доски украшают улицы Минска, Гомеля, Москвы и многих других городов. Признанный мастер психологического и исторического портрета – Дмитрий Попов – автор памятников-бюстов народным писателям Ивану Шамякину, Ивану Мележу, Андрею Макаенку. Два десятка скульптур теперь будут экспонироваться на постоянной основе в одном из самых востребованных культурных центров Гомеля – автор передал работы в дар горожанам.

Дмитрий Попов, скульптор:

Немножко грустно. Я говорю, что они настолько меня подпитывают... Когда я приходил к себе в мастерскую, смотрел на эти скульптуры, я как-то молодел. Такой порыв, хочется работать, работать, еще лучше что-то сделать. Но знаю, что их должны видеть люди. Действительно. Ну что я один буду на них любоваться. Пусть и другие люди что-то получат, что-то у них тронет душу, что-то захотят, задумаются, порадуются.