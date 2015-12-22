Выставка «Гойя… Пикассо» открылась в Национальном художественном музее Беларуси

Пикассо и Гойя пожаловали в Минск. Национальный художественный музей открыл вчера двери для поклонников творчества именитых живописцев. 95 оригинальных гравюр доставлены из Мадрида.

Музей Королевской академии изящных искусств после долгих переговоров согласился предоставить белорусам удивительную возможность познакомится с гравюрами. Кстати, в свое время королевской академией руководил сам Гойя, а Пикассо числился среди его студентов.

Принять участие в открытии выставки приехал член-корреспондент Королевской академии искусств Хуан Бордес и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Королевстве Испания и Португальской республике по совместительству Павел Латушко.

Жизненные силы и беспокойные искания. Свои переживания Гойя и Пикассо выражали на бумаге. У Гойи – сложность и многообразие образов, а у Пикассо – бой и протест. Среди 80 представленных работ Гойи белорусы увидят знаменитую серию «Капричес», где автор высмеивает людские пороки и суеверия. Но только посвященные испанской революции и войне с Наполеоном.

Гойя с помощью рисунков критикует образ страны, ввязавшейся в военные действия и показывает всю глубину трагедии, которая постигла испанский народ.

Графических работ Пикассо представлено всего 15.