Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле

Назад к народным традициям. Искусные белорусские рушники и бумажные образы вытинанки. В программе «Центральный регион» расскажем о мастерицах из Молодечно, которые возрождают прошлое.
Назад к народным традициям. Искусные белорусские рушники и бумажные образы вытинанки. В программе «Центральный регион» расскажем о мастерицах из Молодечно, которые возрождают прошлое.
Для Елизаветы Червонцевой вытинанка – дело всей жизни. Мастер народного творчества Беларуси параллельно преподаёт ремесло в Молодечненском музыкальном колледже имени Огинского. Вырезать из бумаги начала ещё в детстве, школьные поделки постепенно переросли в полноценные композиции.
Екатерина Чичерова, корреспондент СТВ:
Мы знаем, что Ваше мастерство переняла и ваша дочь.
Елизавета Червонцева, мастер народного творчества по вытинанке:
Да, моя дочка уже окончила наш колледж, отделение декоративно-прикладного искусства и учится в университете культуры на факультете «Народные ремесла«». Она также занимается вытинанкой. Ей это также интересно. И дипломная работа – одна из самых больших вытинанок в Беларуси. Она сейчас находится в молодечненском костеле в парафии св. Казимира.