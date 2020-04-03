Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле

Елизавета Червонцева, мастер народного творчества по вытинанке:

Да, моя дочка уже окончила наш колледж, отделение декоративно-прикладного искусства и учится в университете культуры на факультете «Народные ремесла«». Она также занимается вытинанкой. Ей это также интересно. И дипломная работа – одна из самых больших вытинанок в Беларуси. Она сейчас находится в молодечненском костеле в парафии св. Казимира.