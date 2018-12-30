«Очень приятно и очень волшебно»: показываем, как прошёл первый новогодний бал во Дворце Независимости

Новости Беларуси. На неделе в нашей стране впервые прошел Республиканский новогодний бал для молодежи. Три сотни студентов и старшеклассников – все они добились успехов в учебе, творчестве, науке, спорте. Каждый – на особом счету, потому что речь о будущем страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ Поздравить лучших из лучших с новогодними праздниками пришел Александр Лукашенко. Из уст Президента по традиции самое важное: Беларусь – это наша страна. И больше, чем дома, нас нигде не ждут.

Корреспондент Алена Сырова – о том, как важно пригодиться на Родине.

Алена Сырова, корреспондент:

Самый главный, большой и, пожалуй, самый торжественный зал Дворца Независимости. Только в этом году он стал свидетелем десятков встреч на самом высоком уровне. Обычно здесь говорят на языках политики и дипломатии. Но в один из предновогодних вечеров их сменил язык танца.

Мы занимались хореографией, подбором образа, подбором платья.

Если вы успели заметить, кавалеры стоят вокруг дам, когда они сидят. Так, как должно быть. Все соответствует.

Фраки, веера, парадные мундиры, белые перчатки и, конечно, светлые платья в пол. Для современных девушек, которые больше привыкли к джинсам, это повод поселить в своем гардеробе настоящее женское платье. Для мужчин же – отличная возможность повести за собой обычно сильных и независимых.

Мария Василькевич, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

Прямо какая-то сказка, самая настоящая. Очень приятно и очень волшебно.

Евгений Довгач, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Большая часть нашей подготовки заключалась именно в репетициях танца. Это сложно в шлейфе, конечно.

Такие мысли, как у Маши и Евгения, наверное, у большинства приглашенных во Дворец Независимости. Потому в ожидании бала ребята повторяли разученные движения и, конечно, фотографировались.

Но за красотой жизни и тех, кто рядом, лучше все-таки наблюдать не через экран смартфона, а глядя друг другу в глаза. Об этом с высоты своего опыта чуть позже сказал Президент. Александр Лукашенко поддержал идею возрождения элегантной традиции и собрал накануне Нового года лучших из лучших на первый в их жизни такой масштабный светский раут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы настоящее будущее нашей страны. Ставьте перед собой сейчас – именно сейчас – самые грандиозные цели, казалось бы, абсолютно недостижимые. И вы их обязательно достигнете. Если вы это время потеряете, ничего вы в жизни не сделаете. Может, не сразу вы покорите ту высоту, которую наметили. Но я уверен: вы обязательно дойдете до вершины в этой своей молодой жизни.

Для вас открыто всё. Но помните, ваш дом – этот тот клочок земли, на котором вы родились. Это ваша страна, это Беларусь. Где бы вы ни были, больше, чем дома, вас нигде никто не ждет.

Потому еще более символично, что бал дебютантов по всем канонам открывал полонез. Кстати, в тот вечер танцевали под аккомпанемент Президентского оркестра.

Но, пожалуй, самым эффектным и торжественным стал танец королей и король всех танцев – вальс.

Чтобы так легко и правильно кружиться в танце, пары долго репетировали. Кстати, партнеров каждый выбирал себе сам. Многие именно на этих репетициях и познакомились. Александр Лукашенко еще в начале вечера высказал надежду, что гости бала не разойдутся по жизни.

Светлана Гутковская, хореограф первого новогоднего бала во Дворце Независимости:

Как сказал наш Президент, в самом деле, нужно смотреть друг другу в глаза. И только в танцах есть такая возможность – подержаться за руки, посмотреть друг другу в глаза. Именно в таких танцах, как полонез, как падеспань, как падеграс, можно в спокойной совершенно манере, не суетясь, рассмотреть своего партнера.

И если с вальсом все так или иначе знакомы, то падеспань, которая продолжает программу классического бала, во время репетиций вызвала немало трудностей. Все-таки ритмичный и темповый танец.

Чтобы пары от волнения не запутались в шагах, а танцевальный рисунок был идеальным, дирижировал танцмейстер – еще одна традиция.

Строгую классику чуть позже сменили всемирно известные джазовые и современные хиты. Здесь уже подсказки в движениях были не нужны.

И все же та статность, торжественность, элегантность и уверенность в каждом шаге, которую гости бала обрели, готовясь к нему, очевидно, с ребятами теперь надолго.

Я думаю, что стоит это возрождать, потому что молодое поколение уже, к сожалению, забыло, что это. То, что состоялся первый такой бал – это очень здорово.