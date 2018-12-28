Туристический маршрут, посвящённый загадочной художнице Алёне Киш, разработали в Копыле

К Году малой родины был создан проект «Копыльщина туристическая», рассказали в программе «Центральный регион». Валентина Леонидовна, директор краеведческого музея в Копыльском районе, с коллегами разработали 16 маршрутов по местам жизни и творчества великих людей.
Один из маршрутов посвящён загадочной художнице Алёне Киш. В ХХ веке, в разгар строительства коммунизма, людям скрашивал жизнь альтернативный «Рай», созданный руками Киш. В тяжёлые времена, когда исчезала последняя надежда дождаться письма от пропавшего без вести на войне любимого человека, женщины находили утешение в романтических расписных коврах художницы.