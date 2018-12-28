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Туристический маршрут, посвящённый загадочной художнице Алёне Киш, разработали в Копыле

28 декабря 2018 12:05
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К Году малой родины был создан проект «Копыльщина туристическая», рассказали в программе «Центральный регион». Валентина Леонидовна, директор краеведческого музея в Копыльском районе, с коллегами разработали 16 маршрутов по местам жизни и творчества великих людей.

Один из маршрутов посвящён загадочной художнице Алёне Киш. В ХХ веке, в разгар строительства коммунизма, людям скрашивал жизнь альтернативный «Рай», созданный руками Киш. В тяжёлые времена, когда исчезала последняя надежда дождаться письма от пропавшего без вести на войне любимого человека, женщины находили утешение в романтических расписных коврах художницы.

Туристический маршрут, посвящённый загадочной художнице Алёне Киш, разработали в Копыле-1

Валентина Шуракова, директор ГУ «Копыльский районный краеведческий музей»:
А творила она именно на нашей земле, в Грозово. Именно по грозовским улочкам она ходила, и там нашла успокоение, она похоронена на местном кладбище. И самое интересное, что у неё на могиле установлено: скульптор Ломейко делал дипломную работу «Дзева в чоўне», которая покоится на водах.

Именно такое надгробие установлено у нас в Грозове на могиле Алёны Киш. Мы все прекрасно знаем, что имя нашей землячки вошло в мировую энциклопедию примитивного искусства, которая была издана в Югославии.

# Достопримечательности Минской области # Культура # Валентина Шуракова

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