Туристический маршрут, посвящённый загадочной художнице Алёне Киш, разработали в Копыле

Один из маршрутов посвящён загадочной художнице Алёне Киш. В ХХ веке, в разгар строительства коммунизма, людям скрашивал жизнь альтернативный «Рай», созданный руками Киш. В тяжёлые времена, когда исчезала последняя надежда дождаться письма от пропавшего без вести на войне любимого человека, женщины находили утешение в романтических расписных коврах художницы.

К Году малой родины был создан проект «Копыльщина туристическая», рассказали в программе «Центральный регион» . Валентина Леонидовна, директор краеведческого музея в Копыльском районе, с коллегами разработали 16 маршрутов по местам жизни и творчества великих людей.

Валентина Шуракова, директор ГУ «Копыльский районный краеведческий музей»:

А творила она именно на нашей земле, в Грозово. Именно по грозовским улочкам она ходила, и там нашла успокоение, она похоронена на местном кладбище. И самое интересное, что у неё на могиле установлено: скульптор Ломейко делал дипломную работу «Дзева в чоўне», которая покоится на водах.